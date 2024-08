Montagna: tre alpinisti morti nel giro di poche ore sul Cervino e in Alto Adige

Aosta, 16 agosto 2024 - Tre morti in montagna nel giro di poche ore. Due alpinisti sono morti dopo una caduta di oltre 1.000 metri sul Cervino. E' avvenuto questa mattina sul versante elvetico della montagna. Le vittime - non ancora identificate - erano partite dal rifugio Hörnli a Zermatt, in Svizzera. Non essendo rientrati a valle, è scattato l'allarme. Air Zermatt ha quindi effettuato un volo di ricognizione ed ha individuato gli scalatori privi di vita sulla parete nord del Cervino. I corpi sono quindi stati recuperati dalla polizia cantonale.

Sempre questa mattina un alpinista altoatesino di 25 anni residente nel comune di Brennero ha perso la vita questa mattina in Alto Adige, durante una escursione sulla Wilder Freiger, ad oltre 3.000 metri di quota, nelle Alpi dello Stubai. L'uomo era assieme ad un compagno di cordata, anche lui altoatesino, con cui la sera di Ferragosto era salito fino al rifugio Bicchiere partendo da Ridanna.

I due alpinisti hanno pernottato al rifugio e questa mattina presto sono saliti sulla Wilder Freiger, che si trova a circa un'ora dal rifugio, per scendere lungo una cresta fino a valle. Durante la traversata il 25enne, forse perché è scivolato, è precipitato lungo la parete per circa 100 metri. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il compagno di cordata ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono intervenuti due operatori del soccorso alpino di Ridanna a bordo dell'elicottero Pelikan 2. I soccorritori hanno raggiunto il corpo ormai senza vita del giovane e lo hanno recuperato a bordo dell'elicottero. Sul posto è intervenuto anche il soccorso alpino della guardia di finanza.