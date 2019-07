Torino, 21 luglio 2019 - Ore di angoscia sulle cime del Gasherbrum VII, in Pakistan, dove ieri un incidente ha coinvolto l'alpinista piemontese Francesco Cassardo in cordata con il torinese Cala Cimenti, lo scalatore che solo 20 giorni fa ha conquistato il Nanga Parbat. Cassardo, medico di professione, è precipitato per alcune centinaia di metri durante la fase di discesa. Cimenti è riuscito a raggiungerlo e ad avvisare i soccorsi. L'elicottero però non è ancora decollato. Francesco è "in gravi condizioni" ma comunque "stazionario, lucido e vigile", spiega Cimenti che ora vuole tentare la discesa a piedi, con l'aiuto di due alpinisti giunti via terra. "Arrivati Denis e Dan a piedi, mi hanno detto che stanno arrivando altri 2 polacchi ad aiutarci - scrive su Facebook - Visto che l'elicottero non arriva abbiamo deciso di portarlo giù a piedi". E i due colleghi, partiti in mattinata, sono arrivati: lo conferma Agostino Da Polenza, coordinatore dei soccorsi.

Dalle ultime informazioni diffuse via social, gli alpinisti "hanno immobilizzato Francesco, costruito una sorta di slitta e delicatamente lo hanno trasportato fino al posto dove Cala aveva lasciato la tenda prima di scalare il GVII". Purtroppo trasportarlo al buio "è troppo pericoloso", quindi hanno deciso "di passare la notte lì e attendere il tanto desiderato elicottero".

"UN INCUBO" - "Sembra di vivere dentro un incubo e non trovare la strada per uscire", scrive intanto l'alpinista valtellinese Marco Confortola. "Dopo aver passato tutta la notte sveglio in contatto con il mio staff, Agostino da Polenza, la parte politica italiana in Pakistan mi sono trovato di fronte a muri invalicabili: burocrazia, problemi assicurativi, organizzazione dei voli, altri problemi di soccorsi al K2 al Broad Peak. Sono tremendamente deluso - scrive su Facebook - della macchina del soccorso qui in Pakistan. Adesso nuovamente con Agostino Da Polenza stiamo cercando una nuova soluzione affinché domani mattina l'elicottero vada in volo e mi porti ad imbarcare il nostro amico per portarlo al più presto in ospedale". "In 20 anni di elisoccorso - aggiunge - non mi sono mai sentito così: avere un intervento da fare urgente, meteo ok, vento ok, visibilità perfetta aspettare in piazzola un elicottero che oggi non è mai arrivato e il mio pensiero è e rimane solo uno: dobbiamo salvarlo".

ELISOCCORSO FERMO - E' Erika Siffredi, la moglie di Cimenti, a raccontare dall'Italia i momenti concitati: "Marco Confortola è dalle 4 di stamattina che attende di essere caricato su un elicottero per prestare soccorso ma nulla, l'elicottero non decolla". "Fatelo volare vi prego", il messaggio lanciato dal marito.

"Mio fratello sta morendo"

L'APPELLO DELLA FAMIGLIA CASSARDO - La famiglia di Cassardo ha deciso di inviare un appello al titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi. "Signor ministro, la prego mi aiuti. Ci aiuti. Mio fratello sta morendo - scrive Stefano Cassardo - Siamo arrivati al limite. Se non si alzerà presto un elicottero morirà. Ogni minuto perso è una probabilità in meno di salvarsi per Francesco. Finora ogni intervento del nostro ambasciatore non ha sbloccato la situazione. Chiedo a lei, signor ministro, di fare qualcosa, qualsiasi cosa, per provare a salvarlo". E la Farnesina nel pomeriggio ha risposto via Twitter sottolineando come si stia "chiedendo alle Autorità pachistane di fare il massimo" per soccorrere Cassardo "nei tempi più rapidi".

In riferimento all'appello dei familiari dell'alpinista F. Cassardo, il Ministro Moavero conferma che da ieri con Farnesina e Ambasciata si sta chiedendo alle Autorità pachistane di fare il massimo per soccorrerlo nei tempi più rapidi. Costante è il contatto coi suoi familiari. — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) July 21, 2019

GASHERBRUM VII MAI SCALATO FINORA - I due alpinisti avevano raggiunto la vetta ieri, un'impresa mai realizzata da nessuno. "Cima! Cala è riuscito a salire l'inviolato GVII. Ora comincia la discesa sugli sci", esultava Cimenti.

MESSNER: ELICOTTERI IN MANO AI MILITARI - "Conosco il GVII, è una montagna difficile - spiega Reinhold Messner al telefono con l'agenzia Adnkronos - ma se i ragazzi sono stati capaci di scalarlo, avranno modo di fare bivacco senza grossi problemi. Il problema in Pakistan sono gli elicotteri in mano ai militari; i privati non sono accettati contrariamente a quanto accade in Nepal".