Alluvioni in Spagna, si piangono 72 morti a Valencia. Sanchez: “Mobiliteremo ogni risorsa”. Allerta per grandine a Barcellona

Roma, 30 ottobre 2024 – Sono scene apocalittiche quelle che arrivano da Valencia, e che richiamano alla memoria la recente alluvione che ha flagellato Bologna. Ma la Spagna sta pagando un conto molto più alto, a partire dalle vittime del maltempo: almeno 72. E il bilancio è destinato ad aumentare drammaticamente di ora in ora perché molti sono i dispersi e tante le persone bloccate, in attesa di soccorso, nelle loro auto, sui tetti di negozi o in zone isolate.

Danni dell'alluvione a Valencia

Esondazioni, smottamenti e fiumi di acqua e fango hanno travolto tutto quanto trovavano sul loro cammino, trascinando auto e camion come fossero modellini e rendendo inaccessibili gran parte della rete ferroviaria e delle strade intorno a Valencia, dove i soccorsi faticano ad arrivare.

La pioggia, spiega stamattina il quotidiano spagnolo El Pais, ha superato ogni previsione, arrivando a 445 litri d'acqua per metro quadrato in alcune aree, ben oltre i 180 litri stimati ieri dalla Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con conseguenze devastanti: numerose strade e autostrade restano chiuse, in particolare le principali vie di accesso a Valencia dalla capitale, nonché le tratte che collegano la città con Alicante, Cuenca e altre zone vicine. Le autorità hanno lanciato un appello per evitare di utilizzare le strade nelle zone colpite, così da consentire ai mezzi di soccorso di muoversi più agevolmente.

