Alluvione Texas, oggi la visita di Trump a Kerville. Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi. L’accusa: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”

Kerrville, 11 luglio 2025 – Donald Trump è atteso oggi con la first lady Melania nelle zone del Texas colpite dalla devastante alluvione. Il bilancio delle vittime continua a salire ed è sempre più grave. Le autorità hanno aggiornato a 120 il numero delle persone uccise dalle devastanti inondazioni nel centro del Texas lo scorso fine settimana, con più di 170 dispersi.

Il presidente Usa e la first lady sono attesi a Kerrville, che si trova a circa 162 chilometri a ovest di Austin alle 12 ora locale (le 19 in Italia). La zona circostante della contea di Kerr è stata particolarmente colpita. Intanto gli abitanti lanciiano accuse alle autorità: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”.

Mystic Camp: 27 vittime tra bambine e istruttori

Il bilancio per le alluvioni in Texas si aggrava ad almeno 120 morti e 160 dispersi. Lo riferiscono le autorità. Solo nella contea di Kerr è stata confermata la morte di 96 persone, il resto dei decessi si è verificato in altre cinque contee nelle vicinanze di San Antonio. Almeno 27 bambine e istruttori sono morti a Mystic Camp, sulle rive del fiume Guadalupe.

Le accuse dei residenti: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”

Le autorità locali sono state messe sotto accusa da residenti ed esperti per non aver ordinato l'evacuazione delle zone vicine al fiume, nonostante le forti piogge, e il fatto che i monitor del campo non fossero coordinati tramite walkie-talkies. Diversi residenti di Kerrville hanno dichiarato a EFE di aver ricevuto allerte di alluvione e forti piogge nelle prime ore del 4 luglio, ma non sono stati invitati ad evacuare o spostarsi in un'altra zona.