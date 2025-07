Alluvione in Texas, straripa un fiume e invade i campi scout: 6 morti e centinaia di dispersi. “Scomparsi diversi bambini”

Austin, 4 luglio 0225 – Una grande alluvione invade il Texas: almeno sei i morti e centinaia di dispersi. Ma il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aumentare nelle prossime ore. Tra i dispersi ci sono anche bambini che frequentavano un campo estivo. Un’ondata di acqua fangosa è arrivata all’improvviso, spazzando via alcuni campeggi dove erano in corso centro estivi e campi scout.

A provocare la tragedia è stato lo straripamento del fiume Guadalupe, cresciuto di oltre 6 metri in un'ora a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore. "È successo tutto di notte, mentre la gente dormiva a letto”, ha dichiarato Joe Herring, il sindaco di Kerrville, cittadina a un centinaio di chilometri da San Antonio.

Le previsioni meteo prevedono anche per le prossime ore abbondanti precipitazioni. Le strade sono allagate, chi è rimasto sul posto chiede urgentemente assistenza aerea. Le autorità della contea di Kerr hanno invitato i residenti a non spostarsi da casa così da non esporsi a rischi e on intralciare il lavoro dei soccorritori, impegnati nelle ricerche di dispersi. A metà giugno, almeno 10 persone furono uccise da inondazioni improvvise a San Antonio in seguito alle piogge torrenziali.

“Il bilancio dei morti è incerto, bambini scomparsi”

Il giudice, che supervisiona i soccorsi in caso di catastrofe nella contea, ha detto che ci sono "alcuni bambini scomparsi" che stavano frequentando un campo estivo nella valle. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il livello dell'acqua nell'area del fiume Guadalupe è aumentato drammaticamente durante la notte, da 7,5 piedi (due metri) a 29,5 piedi.

Il servizio meteo ha emesso un avviso di allagamento per la contea di Kerr, esortando i residenti ad evitare tutti gli spostamenti e quelli che vivono vicino al fiume Guadalupe a "spostarsi su terreni più elevati".

Le autorità locali sottolineano che tra i dispersi ci sono anche bambini, dopo che le inondazioni hanno colpito un'area di campi estivi. Mentre la Bbc riferisce di sei vittime, “l bilancio dei morti rimane incerto”, ha spiegato Rob Kelly, capo delle autorità della contea di Kerr. "Stiamo cercando di identificare le persone decedute per le alluvioni molto devastanti e mortali", ha riferito. Riguardo ai bambini che partecipavano a un campo estivo: "Sappiamo che alcuni sono dispersi. Ma non siamo sicuri del numero".

Squadre di ricerca sul posto

Impegnate sul posto le squadre di ricerca che hanno utilizzato imbarcazioni per effettuare salvataggi, poiché l'acqua in rapido movimento minacciava le comunità lungo il fiume vicino agli habitat della fauna selvatica e ai campeggi. Fino a 25 cm di pioggia intensa sono caduti in poche ore durante la notte nella contea centrale di Kerr, causando inondazioni improvvise del fiume Guadalupe.

Notizia in aggiornamento