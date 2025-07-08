Alluvione in Texas, il numero dei morti continua a salire: almeno 111. Si cercano 159 dispersi. Venerdì Trump arriverà con Melania

Austin, 8 luglio 2025 – Dopo giorni di ricerche, la speranza di ritrovare vivi altri bambini è ridotta a un lumicino. È la tragedia più grande del Texas, una devastante alluvione che ha distrutto i campi estivi pieni di minori. E il bilancio continua ad aggravarsi. Sono almeno 111 i morti e 159 i dispersi nella tragedia del 4 luglio. Il numero è stato aggiornato dopo che le autorità della contea di Williamson hanno recuperato il corpo di una terza persona. La contea si trova a Nord-Est rispetto a quella di Kerr, la più colpita dalle inondazioni.

Lo ha detto in conferenza stampa il governatore dello Stato, Greg Abbott. "Non ci fermeremo fino a che ogni persona dispersa non sarà ritrovata", ha aggiunto.

I soccorritori continuano a cercare sotto il fango, gli alberi abbattuti e i detriti causati dall’acqua che è esondata all’improvviso dal fiume Guadalupe, nella contea di Kerr. Uno di loro – già definito un “eroe nazionale” – ha strappato alla morte 165 bambini, ripescandoli vivi dalle acque.

Trump arriverà venerdì con Melania

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato durante un incontro aperto alla stampa del suo gabinetto di governo che venerdì visiterà la contea di Kerr, accompagnato dalla first lady Melania. Intanto lo sceriffo della contea ha raccontato: "Cinque partecipanti al Camp Mystic e un animatore risultano ancora dispersi", ha detto l'ufficiale che non sa ancora l'esatto numero dei dispersi.

La segretaria di Stato alla Sicurezza interna, Kristi Noem, nel fare il punto sui soccorsi in Texas devastato dalle inondazioni, ha ringraziato Dio in un intervento non tecnico, ma dai toni religiosi. "Sono estremamente grata per la mano di Dio in quella situazione – ha detto, parlando a Donald Trump in apertura di riunione di Gabinetto – perché centinaia e centinaia di persone sono state salvate". "

E questo – ha continuato – è un momento, per tutti noi in questo Paese, per ricordare che siamo stati creati per aiutarci a vicenda. Dio ci ha creati per prenderci cura gli uni degli altri, e quando lo facciamo siamo più felici, ci sentiamo più realizzati, e possiamo camminare al fianco delle persone nei loro giorni peggiori, aiutarle a superare e a uscirne dall'altra parte".