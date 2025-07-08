Giovedì 9 Ottobre 2025

Esteri
Alluvione in Texas. Ora le vittime sono 91. Si cercano 40 dispersi

È salito a 91 il numero delle vittime accertate per le alluvioni in Texas. Fra loro almeno 27 bambine che alloggiavano al campo estivo Camp Mystic lungo il Guadalupe River, travolto dall’inondazione improvvisa.

E aumentano anche le polemiche. Come riportato dal New York Times, il servizio meteorologico del Texas aveva una carenza di personale dovuta anche ai tagli voluti da Donald Trump e dal dipartimento dell’efficienza di Elon Musk. Il meteorologo responsabile della gestione delle allerte aveva lasciato il posto il 30 aprile accettando gli incentivi offerti dal governo per ridurre i dipendenti pubblici e non era stato sostituito. Inoltre è emerso che la contea di Kerr aveva discusso un sistema di sirene e allarmi per le inondazioni, ma l’idea era stata rapidamente accantonata per motivi di costi.

Mentre si cercano ancora quaranta dispersi, fra i quali dieci ragazze e un’animatrice del campo, si temono nuove piogge per i prossimi giorni nella stessa zona colpita e l’emergenza rimane alta, con il presidente Trump atteso nei luoghi del disastro venerdì. Senza sosta il lavoro dei soccorritori. Uno di loro, Scott Ruskan, della Guardia Costiera, è stato definito dal governo come un "eroe americano" per aver contribuito a salvare 165 persone.

