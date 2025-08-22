Alligator Alcatraz deve chiudere entro 60 giorni: il carcere voluto da Trump danneggia l’ambiente

Roma, 22 agosto 2025 – Entro 60 giorni dovrà chiudere il famigerato carcere per immigrati Alligator Alcatraz voluto da Trump. Lo ha stabilito la giudice federale di Miami, Kathleen Williams, ordinando al contempo che nessun altro detenuto venga portato nella struttura durante la fase di chiusura. Lo riferisce il Guardian. La sentenza della giudice distrettuale si basa su un'ordinanza restrittiva temporanea emessa due settimane fa, che ha bloccato ulteriori lavori di costruzione del centro. Williams ha dato ragione agli ambientalisti stabilendo che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida.

La sentenza

Secondo la giudice federale la “frettolosa costruzione” della prigione, allestita in un aeroporto in disuso a fine giugno, ha danneggiato le delicate zone umide di una riserva nazionale e ha ulteriormente messo in pericolo specie protette a livello federale. La sentenza rappresenta una vittoria significativa per una coalizione di gruppi ambientalisti e una tribù di nativi americani che hanno intentato causa contro lo Stato della Florida e il governo federale.

“Questa è una vittoria storica per le Everglades e per innumerevoli americani che credono che questa natura selvaggia in pericolo debba essere protetta, non sfruttata”, ha detto Eve Samples, direttrice esecutiva di Friends of the Everglades, uno dei gruppi che ha intentato la causa.

Brusco stop al piano anti-immigrazione di Trump?

La sentenza rappresenta un duro colpo per il programma di detenzione e deportazione dell'amministrazione Trump. Il presidente Usa ha definito il campo, che di recente ha ospitato fino a 1.400 detenuti, una prigione per “alcune delle persone più crudeli del pianeta”, sebbene centinaia di coloro che vi sono detenuti non abbiano precedenti penali né procedimenti penali in corso a loro carico.

In Florida via al nuovo centro 'Deportation Depot'

Nei giorni scorsi lo stop di 14 giorni ai lavori di ampliamento di Alligator Alcatraz, a causa delle proteste di associazioni ambientaliste, aveva portato il governatore della Florida Ron DeSantis ad aprire un nuovo centro di detenzione per immigrati denominato 'Deportation Depot', gioco di parole con il nome di un celebre grande magazzino americano per la casa che si chiama 'Home Depot'. “Presto apriremo questo nuovo centro di detenzione ed espulsione per immigrati illegali nel nord della Florida”, aveva detto DeSantis, precisando che che la nuova struttura, situata vicino all'aeroporto di Lake City, potrà ospitare fino a 1.300 persone.