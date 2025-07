Alligator Alcatraz, il carcere nella palude: celle sovraffollate, poco cibo e niente medicinali. Fuori: alligatori e pitoni

Roma, 20 luglio 2025 - Ci sono anche due italiani tra i detenuti dell'inferno Alligator Alcatraz, il centro di detenzione riservato agli immigrati irregolari a un passo da Miami, in Florida. Il nome dice già tutto: fa riferimento alla ex prigione di massima sicurezza situata su di un'isola al largo di San Francisco, nota per perché era quasi impossibile fuggire.

Alligator Alcatraz è stata fortemente voluta dal governatore della Florida, Ron DeSantis, che nonostante sia stato uno dei (pochi) candidati opposti a Donald Trump alle primarie del Partito repubblicano, ne sposa l'approccio all'immigrazione irregolare.

Ma perché Alligator Alcatraz è un vero incubo? È situato all'interno di una palude popolata da feroci alligatori, il che renderebbe una fuga una vera corsa contro la morte. Non solo: le acque della zona sono habitat per i pitoni, un ulteriore ostacolo per chiunque azzardasse un'evasione.

Il New York Times ha raccolto inoltre testimonianze a dir poco inquietanti. Secondo le loro fonti, il cibo nella struttura è scarso - poco più che uno snack - così come è difficile l'accesso ai medicinali. I detenuti sono soliti ammalarsi di influenza senza ricevere le dovute cure. Le docce sono rare e sono comuni le pratiche come la privazione del sonno. L'obiettivo delle autorità è quello di usare Alligator Alcatraz come deterrente per gli immigrati regolari, spingendoli a tornare nei loro paesi di spontanea volontà.

"Siamo letteralmente in gabbia, come in un pollaio - il racconto di uno dei detenuti italiani, Gaetano Mirabella Costa - Siamo in 32 in una gabbia, i bagni sono aperti e tutti ti vedono". "Non ho nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato, né con un giudice", continua.

La severità del centro di detenzione non rispecchierebbe la pericolosità dei migranti ivi detenuti, perlopiù con la fedina penale pulita. A riferirlo sarebbe stato un funzionario della Florida, che ha richiesto l'anonimato alla testata newyorkese in quanto condividere tale informazione è vietato. Tuttavia, un collega contattato dal Nyt ha riferito invece che il 60% dei detenuti di Alligator Alcatraz sia composto da pregiudicati o persone in attesa di processo.

DeSantis ha già annunciato l'intenzione di aprire un secondo centro di detenzione con caratteristiche simili. Il supporto di Donald Trump sembra scontato.