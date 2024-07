Allerta di Israele sulle Olimpiadi. Avvertimento a Parigi: complotto sostenuto dall’Iran per attaccare la nostra delegazione

Tel Aviv, 25 luglio 2024 - Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Israel Katz, ha inviato una lettera al suo omologo francese Stéphane Séjourné avvertendolo di un complotto sostenuto dall'Iran per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo riferiscono i media israeliani. "Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento", scrive Katz, "al momento abbiamo valutazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da gruppi vicini all'Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi".

Gli uomini dell'antiterrorismo francese fuori dallo stadio dove Israele ha giocato contro il Mali (foto Ansa)

Il ministro Katz nella sua missiva ha espresso "gratitudine" ai funzionari francesi per le "misure di sicurezza senza precedenti" per proteggere gli israeliani ai Giochi. Così come per la decisione del governo francese di respingere le richieste di bandire Israele dalle Olimpiadi. Gli 88 atleti israeliani ai Giochi di Parigi sono protetti 24 ore su 24 dai servizi di sicurezza francesi e sono sorvegliati anche da funzionari dello Shin Bet, in seguito a una serie di minacce alla delegazione e ai lavori.