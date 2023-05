Allarme squali, ora New York sorveglia le spiagge con i droni

New York, 27 maggio 2023 - Allarme squali a New York: e la città risponde con droni, elicotteri e moto d’acqua per sorvegliare le spiagge di Long Island.

Dopo una serie di attacchi sulla costa est degli Stati Uniti, e in previsione dell’estate, la metropoli Usa ha deciso di schierare quest’arma segreta per prevenire incontri potenzialmente pericolosi.

Droni contro gli squali

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato si sta dotando di 10 nuovi droni avanzati, dotati di termocamera e telemetro laser. Se un drone dovesse segnalare la presenza di uno squalo, le acque e la spiaggia antistante saranno immediatamente evacuati.

Ma i droni potranno essere usati anche per operazioni di ricerca e soccorso, come alternativa più economica agli elicotteri.

Gli ultimi attacchi degli squali

Se pur ancora estremamente rari, nell’ultima settimana gli attacchi degli squali sono aumentati. Lo scorso weekend un surfista di 15 anni è rimasto ferito al largo di Stone Harbor, nel New Jersey, mentre ai Caraibi una giovane turista ha perso una gamba dopo essere stata attaccata.