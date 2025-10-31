Allarme droni, voli sospesi all’aeroporto di Berlino

Roma, 31 ottobre 2025 – Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e “un'intera serie di voli” è stata dirottata verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce.

Ancora tensione dunque, anche se occorre capire di che droni si tratti.

Ieri la Polonia ha fatto decollare i jet e ha chiuso temporaneamente gli aeroporti in risposta agli attacchi russi nell'Ucraina occidentale.

Come riferisce il quotidiano britannico The Guardian, in seguito agli attacchi con droni russi avvenuti durante la notte, la Polonia ha dovuto chiudere temporaneamente gli aeroporti delle città al confine orientale di Radom e Lublino.

L'esercito polacco ha inoltre comunicato che nella mattina del 30 ottobre sono stati fatti decollare aerei polacchi e alleati per monitorare il confine come misura precauzionale. Entrambi gli aeroporti hanno riaperto in tarda mattinata.

Tensione anche al confine della Lituania. In seguito alla nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un pallone aerostatico in arrivo dalla Bielorussia, che ieri sera ha causato la chiusura dell'aeroporto di Vilnius per oltre tre ore, “la Lituania reagirà con forza al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo ha dichiarato oggi il presidente lituano, Gitanas Nauseda, parlando con i giornalisti. Nauseda ha aggiunto che la Lituania intensificherà la pressione su Minsk, ricorrendo, qualora questo fosse ritenuto necessario, all'imposizione di nuove sanzioni alla Bielorussia. “La chiusura del confine per un mese, decretata alcuni giorni fa, vuole essere un avvertimento. Vi sono tuttavia anche altri strumenti che possono essere adottati: parlo di sanzioni nazionali o a livello europeo. Calibreremo il tenore della nostra risposta sulla base dell'atteggiamento della Bielorussia”, ha aggiunto il politico lituano.