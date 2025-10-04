Allarme droni russi in Belgio e Germania. Sorvoli anche su basi militari

Provocazioni sui cieli europei. Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. Non manca davvero niente per definire la situazione incandescente. E, stando alle parole del presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe peggiorare rapidamente se davvero gli Stati Uniti decidessero di fornire a Kiev i missili a lungo raggio Tomahawk.

Nella notte fra giovedì e venerdì, una quindicina di droni è stata avvistata sui cieli del Belgio, per la precisione sopra l’area militare di Elsenborn, che copre una superficie di 28 chilometri quadrati ed è un campo di addestramento dell’esercito. Problemi anche in Germania, dove l’aeroporto di Monaco, il più importante del Paese, è stato chiuso per diverse ore a causa di un allarme secondo il quale 5 o 6 velivoli senza pilota sorvolavano la zona dello scalo. In precedenza – scrive la Bild – erano stati avvistati anche mentre sorvolavano un centro di innovazione della Bundeswehr, l’esercito tedesco.

Le operazioni sul campo, intanto, continuano. Nella notte fra giovedì e venerdì, la Russia ha lanciato il più grave attacco alle infrastrutture di produzione di gas dall’inizio della guerra. Oltre 30 missili, inclusi missili balistici si è riversata sulle regioni di Poltava e Kharkiv. Secondo l’ad di Naftogaz, la principale società energetica ucraina, il raid ha danneggiato un numero significativo di strutture.