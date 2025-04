Allarme dell’Onu:: "Abbiamo esaurito le scorte alimentari". Raid israeliani: 15 morti

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha annunciato di aver esaurito le scorte alimentari nella Striscia di Gaza, dove Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari dal 2 marzo. "Oggi abbiamo consegnato le ultime riserve alle cucine calde di Gaza, che resteranno senza cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp, lanciando un nuovo allarme sulla gravissima crisi umanitaria in corso.

Intanto, secondo quanto riferito da Al Jazeera, almeno 15 persone sono rimaste uccise in attacchi aerei israeliani su due abitazioni a Khan Younis, nel sud della Striscia. In Cisgiordania, nella città di Salem, vicino Nablus, un ragazzo di 17 anni, Abdul Khaleq Jbour, è stato ucciso durante un’operazione militare israeliana, secondo l’agenzia palestinese Wafa.

Sul fronte diplomatico, il capo del Mossad, David Barnea, è volato in Qatar per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. L’incontro con il primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman al-Thani potrebbe segnare una svolta. Al Cairo si trovano anche una delegazione israeliana e una di Hamas, impegnate in trattative parallele coi mediatori egiziani. Barnea torna al tavolo dopo essere stato temporaneamente sostituito da Ron Dermer, ministro per gli Affari Strategici e stretto alleato del premier Netanyahu.