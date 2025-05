Allarme bomba all’aeroporto di Charleroi, passeggeri bloccati sull’aereo e pista chiusa

Roma, 13 maggio 2025 – Paura nello scalo di Charleroi. Il secondo aeroporto del Belgio è stato chiuso questa mattina per un allarme bomba. Lo ha riferito una portavoce della società che gestisce lo scalo. L'allarme è scattato poco prima delle 11 per una "minaccia di bomba" su un velivolo Ryanair proveniente da Porto che era appena atterrato. "E' stato stabilito un perimetro di sicurezza intorno all'aereo, con la chiusura della pista e la sospensione delle operazioni", ha detto la portavoce.

L'aereo proveniente dal Portogallo è atterrato alle 10.56 con circa 166 passeggeri a bordo. "L'aereo è stato messo in sicurezza. La polizia ha preso il controllo. I passeggeri sono ancora a bordo e saranno evacuati secondo le istruzioni della polizia", ha spiegato la portavoce dello scalo di Charleroi Nathalie Pierard all'agenzia Belga. "Gli agenti di polizia sono corsi dentro e si sono avventati su qualcuno", racconta un passeggero come riporta La Nouvelle Gazette. La polizia belga non ha ancora voluto rilasciare dichiarazioni.

Un perimetro di sicurezza è stato posto attorno al velivolo e la pista è stata chiusa. "Questo ha un impatto sulle operazioni, in quanto la pista è chiusa. Il terminal è aperto", ha sottolineato Pierard. Lo scalo di Charleroi, a sud di Bruxelles, è un hub importante della compagnia aerea low-cost Ryanair. Da lì partono voli per quasi tutti gli aeroporti italiani.