Alga tossica in Australia: devastato l’ecosistema marino e la sua diffusione non si ferma

Adelaide (Australia), 22 luglio 2025 – L'ecosistema marino del South Australia è minacciato da un'eccessiva fioritura di 'Karenia mikimotoi', un'alga tossica che, a soli quattro mesi dalla prima comparsa, sta uccidendo centinaia di specie e causando gravi problemi sia alla pesca che al turismo. Mentre il premier Anthony Albanese è pronto a stanziare fondi federali per cercare di risolvere la situazione, il governo statale del South Australia ha convocato una riunione di emergenza per ricevere nuovi aggiornamenti dagli scienziati su un fenomeno in forte diffusione. L'alga killer annienta numerose specie marine penetrando soprattutto all'interno delle vie respiratorie, ovvero le branchie, e a metà marzo era arrivata a ricoprire già oltre 4.400 chilometri quadrati nella zona meridionale dell'isola. Nonostante le previsioni ottimistiche degli ultimi mesi, tuttavia, la 'Karenia mikimotoi' ha avuto modo di diffondersi ulteriormente, pur essendosi attenuate le alte temperature dell'acqua in superficie che ne hanno influenzato l'espansione.

La 'Karenia mikimotoi'

Fin dagli anni '30 del Novecento la 'Karenia mikimotoi' ha causato danni milionari al turismo e all'industria ittica in Giappone, Norvegia, Stati Uniti e Cina. Quest'anno è toccato all'Australia, dove spiagge di località gettonate quali Kangaroo Island, la penisola di Yorke e la penisola di Fleurieu sono colme di carcasse di squali, granchi, razze e polpi sterminati dalle proprietà tossiche dell'alga. Con gli obiettivi di finanziare operazioni di bonifica del territorio, sostenere le attività di pesca colpite dalla minaccia naturale e potenziare la ricerca scientifica, il governo federale australiano ha annunciato nella giornata di ieri di avere destinato in aiuti oltre 14 milioni di dollari australiani (equivalenti a circa 9,1 milioni di dollari Usa). Le autorità della zona, intanto, hanno imposto ai bagnanti di evitare di nuotare in acque scolorite e schiumose, che possono provocare difficoltà respiratorie o irritazioni della pelle.

"Allarme rosso"

Una situazione preoccupante a livello ambientale, come specificato anche dall'ecologa marina Adriana Verges dell'Università del Nuovo Galles del Sud. "È difficile descrivere l'estrema gravità della crisi ambientale causata dalla fioritura algale in Australia Meridionale – afferma l'esperta –. Parliamo di un'ampia mortalità di quasi 500 specie marine, comprese spugne e invertebrati che formano habitat chiave". "È la situazione peggiore che abbia mai visto – ha commentato invece Ian Mitchell, titolare di un mercato ittico ad Adelaide –. Ci sono alcuni pescatori non catturano nulla da aprile". Secondo gli scienziati queste ondate di calore improvvise, che agevolano la fioritura delle alghe tossiche, sono causate dal cambiamento climatico: "È un enorme allarme rosso lampeggiante – spiega Paul Gamblin dell'Australian Marine Conservation Society –: il cambiamento climatico è arrivato al largo dell'Australia e sta avendo un impatto devastante".