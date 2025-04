Fatto a pezzi in Colombia: chi era Alessandro Coatti

Londra, 8 aprile 2025 – Il corpo fatto a pezzi e messo in una valigia. E’ un mistero la fine orribile di Alessandro Coatti, biologo italiano di 42 anni, trovato morto in una strada di Santa Marta, città di mezzo milione di abitanti sulla costa della Colombia che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Secondo la polizia locale, nel borsone c’erano la testa, le mani e i piedi dello scienziato. Mancavano però le altre parti del cadavere, come il torace. A fare la macabra scoperta, domenica scorsa, è stato un gruppo di bambini. Secondo media inglesi, il corpo è stato riconosciuto dal braccialetto dell’ostello dove il 42enne alloggiava. La sua morte è confermata dall'ambasciata italiana a Bogotà.

Una taglia sull'assassino

Pare che Coatti fosse in città da giovedì scorso. Un dipendente della struttura ricettiva ha raccontato che Coatti era diretto a Minca, una zona sulla Sierra Nevada a una ventina di km da Santa Marta, dove voleva fare alcune ricerche. Era uscito dall’ostello nel tardo pomeriggio di venerdì e da allora non era stato più visto.

Il sindaco di Santa Marta promette giustizia e offre un premio di 50 milioni di pesos colombiani (circa 10.400 euro) a chi offre informazioni utili per trovare il responsabile o i responsabili.

Chi era Alessandro Coatti

Originario di Portomaggiore (Ferrara), Alessandro Coatti fino a pochi mesi fa era ricercatore alla prestigiosa Royal Society of Biology di Londra: si era laureato alla Scuola Normale di Pisa, e poi specializzato in neuroscienze all’University College di Londra. In passato aveva lavorato anche al Cnr di Pisa e in Germania, al Max Planck Institute for Brain Research, oltre che per l’ambasciata italiana a Londra. A dicembre del 2024 era partito per fare volontariato in Ecuador e viaggiare in Sud America.

Alessandro Coatti in una foto della Royal Society of Biology di Londra

"Siamo sconvolti – si legge in un post della RSB – Alessandro, che tutti chiamavamo Ale, ha lavorato per la Royal Society of Biology per 8 anni. Era uno scienziato appassionato, ha guidato il lavoro scientifico sugli animali della RSB, scritto numerose relazioni, organizzato eventi e parlato alla Camera dei Comuni. Mancherà profondamente a tutti coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. I nostri pensieri e i nostri migliori auguri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento davvero orribile”.