Albania, un ministro creato e gestito dall’IA contro la corruzione. Rama presenta il nuovo governo

Tirana, 11 settembre 2025 - Contro la corruzione in Albania è stato nominato un ministro virtuale, creato e gestito dall'intelligenza artificiale. E' il primo Paese al mondo a ricorrere all'Ai in politica, come ha annunciato il primo ministro Edi Rama in una riunione dell'Assemblea nazionale del Partito socialista a Tirana.

Rama ha svelato l'esistenza di Diella mentre presentava i membri del nuovo esecutivo. Diella, il nuovo ministro creato dall'IA, sarà responsabile degli appalti e dei fondi pubblici. Su Politico si sottolinea che Rama, presentando Diella, ha spiegato come le decisioni sulle gare saranno comunicate dai ministeri competenti al ministro virtuale con l'obiettivo di garantire che gli appalti pubblici siano "incorruttibili al 100%".

Oggi Rama ha reso noti i nomi dei componenti del nuovo governo, che guiderà il Paese per il suo quarto mandato consecutivo dopo la vittoria elettorale dell'11 maggio. La lista dei ministri sarà trasmessa al presidente della Repubblica, Bajram Begaj, per la firma dei decreti di nomina. Il voto di fiducia del Parlamento nella sua prima sessione è, in programma la prossima settimana.

Belinda Balluku è stata proposta come vicepremier, anche se manterrà anche la guida del ministero delle Infrastrutture e dell'Energia. Albana Kociu per il ministero dell'Interno, mentre Elisa Spiropali assume la guida del ministero degli Affari Esteri ed europei. Petrit Malaj guiderà il dicastero delle Finanze, Blendi Gonxhe quello di Cultura, Turismo e Sport, Sofjan Jaupaj l'Ambiente, Mirela Kumbaro l'Istruzione, ed Evis Sala la Salute. Delina Ibrahimi sarà ministro dell'Economia e dell'Innovazione, Besfort Lamallari della Giustizia e Pirro Vengu alla Difesa. A guidare il nuovo ministero degli Affari rurali sarà Andis Salla, attuale sindaco di Cerrik. Ervins Demo assumerà l'incarico di ministro di Stato per gli Enti locali, mentre Toni Gogu sarà ministro per i Rapporti con il Parlamento. Tra i ministri di Stato figurano anche Majlinda Dhuka, nel ruolo di capo negoziatore con l'Unione europea, e Adea Pirdeni, per la Pubblica amministrazione e la lotta alla corruzione. Con 83 deputati ottenuti alle urne, il Partito socialista ha la maggioranza parlamentare e la formazione del nuovo esecutivo, che dovrà ora passare al vaglio delle istituzioni.