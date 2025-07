Al Met Gala indossò l’abito "tassare i ricchi". Ma lo aveva pagato meno del suo valore

La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez fece scalpore nel 2021 quando si presentò al Met Gala (nella foto) con un abito firmato con la scritta "Tax the Rich" (tassare i ricchi) stampata sulla schiena. Ma quattro anni dopo, ne continua a pagare il conto. La leader democratica dell’ala progressista pagò personalmente circa 1.000 dollari per noleggiare l’abito ma, secondo un rapporto della commissione Etica bipartisan della Camera, pubblicato dopo un’indagine di due anni, il prezzo era inferiore al costo di mercato. La deputata avrebbe così violato il regolamento di Capito Hill. Sebbene la commissione non abbia trovato motivo di credere che Ocasio-Cortez stesse cercando di imbrogliare, ritiene che "sarebbe appropriato" che lei pagasse altri 2.733,28 dollari per coprire il valore totale dell’abito.

In genere, gli ospiti all’evento indossano abiti su misura a spese dello stilista. Tuttavia, le regole etiche della Camera impediscono ai membri del Congresso di accettare doni come "sconti, prestiti o altri beni di valore monetario". Per questo Ocasio-Cortez aveva deciso di noleggiare il suo abito pagando circa 990,76 dollari. Tuttavia, la commissione dopo una propria analisi ha concluso che il valore era molto più alto. L’abito sarebbe costato 18.837,30 dollari quindi il valore di noleggio era di 2.976,29 dollari.