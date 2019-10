Washington, 28 ottobre 2019 - Il capo dell'Isis al Baghdadi sarebbe morto nel corso di un raid Usa nel Nord della Siria. Secondo quanto riferito da fonti del Pentagono ai media Usa, al Baghdadi si sarebbe fatto esplodere per evitare la cattura.

Secondo la CNN, sono in corso test per confermare formalmente la morte del leader del gruppo jihadista responsabile di molteplici attacchi sanguinosi in tutto il mondo. Secondo un funzionario citato dalla ABC, avrebbe presumibilmente fatto saltare un giubbotto carico di esplosivi per suicidarsi. Interrogato da AFP, il Pentagono ha rifiutato di commentare. "Il presidente degli Stati Uniti farà un annuncio molto importante domani mattina alle 9:00 (13:00 GMT) dalla Casa Bianca", ha dichiarato Hogan Gidley, portavoce dell'esecutivo americano, senza ulteriori dettagli. Poco prima di questo annuncio, Donald Trump aveva pubblicato un messaggio sibillino su Twitter. "È appena successo qualcosa di enorme!", ha scritto.

Se l'operazione militare americana avesse davvero avuto successo, sarebbe la più importante dalla morte, il 2 maggio 2011, di Osama bin Laden, il leader di Al Qaeda ucciso dalle forze speciali Americani ad Abbottabad, in Pakistan.

Questo sviluppo arriva in un momento di intensa attività militare nel nord della Siria. Il regime siriano e il suo alleato russo hanno accelerato lo spiegamento delle loro truppe al confine tra Siria e Turchia, mentre gli americani hanno annunciato l'invio di rinforzi militari in una zona petrolifera più a est sotto il controllo curdo.

Abu Bakr al-Baghdadi non ha dato alcun segno di vita da una registrazione audio trasmessa nel novembre 2016, dopo l'inizio dell'offensiva irachena per riconquistare Mosul in cui ha esortato i suoi uomini a combattere fino al martirio. Fu a Mosul che il leader dell'IS fece la sua unica apparizione pubblica, nel luglio 2014, nella moschea di al-Nouri. Con indosso un turbante e un cappotto nero, con la barba brizzolata, aveva invitato tutti i musulmani a giurargli fedeltà dopo essere stato nominato capo del califfato proclamato dal suo gruppo sui vasti territori conquistati in Iraq e nella vicina Siria.