Aiuti italiani per Gaza. La visita di Tajani: "Due popoli, due Stati"

ASHDOD (Israele)Antonio Tajani vola in Israele per consegnare al Pam 15 camion e le ultime 15 tonnellate di aiuti umanitari raccolti per la popolazione palestinese con l’iniziativa Food for Gaza. E con sé, porta la posizione dell’Italia – e di molti partner europei e Paesi arabi – sul futuro di Gaza e il piano di Trump sul controllo americano della Striscia: "La nostra posizione è chiara, due popoli e due Stati" e "ogni altra mossa sarebbe velleitaria, sbagliata e direi controproducente", ha detto chiaramente il vicepremier pochi minuti prima di incontrare al porto di Ashdod il suo omologo israeliano Gideon Sàar, che invece vorrebbe spingere Roma a sposare l’iniziativa del tycoon. "Israele e Italia sono stretti alleati degli Usa e i nostri governi sono vicini a Trump e alla sua amministrazione. Oggi credo sia importante ascoltare attentamente le nuove idee che sono state proposte e pensare fuori dagli schemi", ha detto il ministro israeliano mettendo una croce sul passato assetto dell’enclave: "Gaza è un esperimento fallito" e "ha certamente fallito sotto il regime di Hamas", ha sentenziato Sàar. "La Striscia nel suo stato attuale non ha futuro. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione diversa", è la posizione del suo governo.

Sin dall’annuncio del tycoon, l’esecutivo Netanyahu ha spinto con forza l’iniziativa americana per una Gaza a controllo stelle e strisce e un trasferimento dei palestinesi in Egitto e Giordania: "Penso che gli Usa siano un ottimo candidato per ripristinare la Striscia dopo la guerra, e penso che ciò dimostri solo l’impegno per un futuro migliore in questa regione. E lodo Trump per la sua volontà di impegnarsi", ha detto Sàar in conferenza stampa. Accanto a lui, Tajani ha ribadito che ora "è il momento di lavorare per il futuro, ci sono molte idee ma l’Italia crede nella soluzione dei due Stati", seppure "al momento per noi è impossibile riconoscere uno Stato palestinese perché non c’è". L’orizzonte resta comunque quello di una riunificazione della Palestina sotto la guida dell’Anp, secondo l’Italia, che è pronta a sostenere le autorità di Ramallah per realizzare le dovute riforme e ottenere credibilità agli occhi di Israele che la accusa di dare sostegno ai terroristi.