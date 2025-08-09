L’Italia ha paracadutato gli aiuti su Gaza. Cento tonnellate di cibo lanciate per una settimana

Roma, 9 agosto 2025 - Il primo carico di aiuti umanitari aviotrasportati dall'Italia per Gaza è stato paracadutato sulla Striscia da un C130 dell'aeronautica militare italiana. Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza, per un carico complessivo di cento tonnellate di derrate alimentari, che parte dalla base di Amman in Giordania nell'ambito della missione Solidarity Path 2, a cui partecipa anche la Difesa italiana.

✈️ Primo volo in decollo per il lancio con paracadute di aiuti umanitari nella Striscia di #Gaza. La Difesa c’è sempre, dove serve e quando serve. 🇮🇹 #DifesaSempre #AiutiUmanitari pic.twitter.com/3CgUlYKIkW — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 9, 2025

E' partita dunque "Solidarity Path Operation 2", la missione umanitaria della Difesa italiana a sostegno della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Un ponte aereo tra la Giordania e Gaza per la consegna di aiuti umanitari forniti dalla Farnesina e da altri donatori italiani. L'operazione è condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), in coordinamento con la Royal Air Force giordana e con il contributo congiunto di Esercito Italiano e Aeronautica Militare.