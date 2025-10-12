Tornano gli aiuti a Gaza: pronte 170mila tonnellate. “La priorità sono le tende”

Roma, 12 ottobre 2025 – Finalmente si aprono i valichi. Secondo Cogat, l’agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari, sono entrati nella Striscia i primi camion contenenti “cibo, attrezzature mediche, forniture per i rifugi, nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina. Un’operazione, quella degli aiuti umanitari, che vedrà anche l’impegno dell’Unione europea “in stretta collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite e le Ong”, ha detto l’Alto rappresentante Kaja Kallas – che ha pure assicurato il sostegno al piano globale per porre fine al conflitto. Oltre 170mila tonnellate di aiuti Onu sono posti tra Egitto e Giordania. Un passo certamente importante che però, come sostiene Giovanna Fotia, direttrice Paese di WeWorld in Palestina, organizzazione che da oltre 30 anni lavora nella Striscia, presenta ancora molti punti interrogativi.

Tornano gli aiuti umanitari a Gaza

Quali sono le criticità legate alla distribuzione degli aiuti?

“Attualmente non c’è chiarezza sull’evoluzione dei due meccanismi di distribuzione, ovvero il sistema di coordinamento umanitario dell’Onu e quello parallelo della Gaza humanitarian foundation. A livello organizzativo, inoltre, dobbiamo ancora verificare in quali siti ci saranno maggiori assembramenti e quindi capire come offrire i servizi in un contesto dove il livello di distruzione è altissimo, soprattutto a Gaza City. Siamo consapevoli che le operazioni saranno molto complicate, dove le zone con la presenza militare sono meno sicure e con il rischio di disordini civili”.

Quali sono le priorità?

“È chiaro che siamo di fronte a una situazione drammatica. Le priorità, ovviamente oltre al cibo – che non riesco neanche a commentare –, sono le medicine, l’acqua e gli alloggi. Nella Striscia è stato distrutto almeno l’ottanta per cento delle infrastrutture. E ci vorrà molto tempo per ricostruire le abitazioni dei palestinesi. Per questo motivo servono le tende, tante, ma anche materassi, cuscini, coperte e vestiti pesanti, visto che andiamo verso l’inverno e le temperature scenderanno in maniera sensibile. Per quanto riguarda l’acqua, è necessario far entrare i materiali per la riparazione degli impianti di desalinizzazione e il combustibile. Solo in questo modo sarà possibile produrre acqua potabile e utile all’uso domestico”.

Funziona il coordinamento tra Israele, Egitto e forze internazionali?

“Il coordinamento finora è stato tra le forze militari di Tel Aviv, l’Onu e gli operatori umanitari. Israele ha sempre mantenuto fino ad ora il controllo amministrativo e militare della Striscia, tanto che era necessaria la sua autorizzazione per muoversi o per introdurre anche solo un pacco di aiuti”.

Giovanna Fotia, direttrice Paese di WeWorld in Palestina

Che clima si respira tra i palestinesi che rientrano nelle città distrutte?

“Le persone, compresi anche i nostri colleghi che a settembre erano stati evacuati da Gaza City, vogliono capire se la loro casa esiste ancora. Sentono il bisogno di tornare nella propria zona di appartenenza, vedere se delle loro abitazioni resta ancora qualcosa. A questo, però, si aggiunge il sollievo per la sospensione dei bombardamenti e delle violenze”.

C’è fiducia intorno all’accordo siglato da Hamas e Netanyahu?

“Si tratta di un’intesa fragile, non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane e il rischio del ritorno della guerra non si può escludere. La popolazione spera che la pace resista”.