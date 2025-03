I passeggeri intasano tutti i bagni dell’aereo: costretto a tornare indietro. E non è la prima volta

Roma, 11 marzo 2025 - Una storia che ha dell'incredibile dall'aeroporto di Chicago: il 5 marzo scorso, un aereo diretto a New Delhi è stato costretto a tornare indietro dopo che la maggior parte dei bagni a bordo è stata intasata con stracci, vestiti e sacchetti di plastica.

Stando a quanto racconta la Cnn, i malfunzionamenti delle toilette del volo Air India AI126 sono cominciati dopo un'ora e quarantacinque minuti dalla partenza. Si è in seguito determinato che ben otto dei dodici bagni a bordo erano fuori uso in quanto intasati. La situazione avrebbe potuto causare "disagi a tutti i passeggeri", e a cinque ore dal decollo il comandante ha disposto il rientro a Chicago. In quel momento, il velivolo si trovava al di sopra dell'oceano Atlantico, e quindi non troppo distante dagli aeroporti europei. Tuttavia, il ritorno negli Stati Uniti è stato preferito poiché in Europa era notte, e i servizi aeroportuali avrebbero richiesto un'attesa più lunga.

Una volta a Chicago è stato immediatamente effettuato un sopralluogo, che ha evidenziato la presenza di sacchetti in polietilene, stracci e vestiti "incastrati nel sistema idraulico" del velivolo. Nel frattempo, ai passeggeri sono stati forniti un alloggio per la notte e la possibilità di salire su un volo alternativo.

Secondo quanto riferito da un portavoce di Air India, non si tratta della prima volta in cui "coperte, biancheria intima, pannolini e altri rifiuti sono gettati nei water degli aerei". Il caso è approdato sui social, dove - come racconta la Bbc - molti utenti indiani hanno deciso di creare contenuti per 'educare' al corretto utilizzo dei bagni a bordo di un aereo. Molti hanno invece puntato il dito contro la compagnia, accusandola di una scarsa manutenzione delle toilette: "Solo su Air India gli incidenti del genere sono frequenti, è indifendibile", ha commentato un utente.

Secondo l'esperto di aviazione Mark Martin, sentito dall'Hindustan Times, è "quasi impossibile" che l'intasamento sia stato causato "per colpa dell'errore di un solo passeggero, in un modo tale da causare una deviazione d'emergenza".