Afghanistan, scossa di terremoto di magnitudo 6.3

Roma, 2 novembre 2025 - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell'Afghanistan nella notte tra domenica e lunedì. Il sisma è stato registrato dall'Istituto geologico statunitense (Usgs).

La scossa ha colpito Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif (600 mila abitanti), nella provincia di Balkh, a una profondità di 10 chilometri, si legge nei dati Usgs. Scosse sono state avvertite anche nella capitale Kabul, secondo quanto riferito dai corrispondenti dell'Afp presenti sul posto.

Quest'estate, il 31 agosto si è verificato il terremoto più devastante nella storia recente dell'Afghanistan, di magnitudo 6.0, ha colpito l'est del Paese, uccidendo oltre 2.200 persone.

Nel Paese i terremoti sono comuni, in particolare lungo la catena montuosa dell'Hindu Kush, vicino al punto di incontro tra le placche tettoniche euroasiatica e indiana. Dal 1900, l'Afghanistan nord-orientale è stato colpito da 12 terremoti di magnitudo superiore a 7, secondo Brian Baptie, sismologo del British Geological Survey.