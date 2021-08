Roma, 13 agosto 2021 - I talebani sono a 50 chilometri da Kabul. Non si arresta la rapida avanzata in tutte le aree dell'Afghanistan da parte dei talebani e - a meno di due mesi dal ritiro delle truppe Usa e Nato dal territorio dopo 20 anni di missioni - sono vicini a riconquistare la capitale e, quindi, l'intero Paese, cancellando un governo afghano che si è dimostrato inesistente senza il supporto militare internazionale. Hanno impiegato pochi giorni, a inizio agosto, a riprendere il controllo su una decina di province del nord, l'area tradizionalmente più ostile ai talebani, dove è considerata imminente la caduta di Mazar-i Sharif, la città più importante della regione e la quarta del Paese. L'avanzata è proseguita anche a sud e a est, con la riconquista dei telabeni della loro storica roccaforte di Kandahar, seconda città dell'Afghanistan, di Lashkar Gah e di Herat, terza città del Paese e regione affidata al contingente italiano durante i 20 anni di missioni internazionali dove solo 2 mesi fa c'è stata la smobilitazione. Il bollettino di oggi indica che anche Feroz Koh, la capitale della provincia di Ghor a ovest di Ghazni,è stata conquistata e che gli scontri con le forze governative hanno raggiunto Pul-i-Alam, capoluogo della provincia di Logar che si trova a soli 50 chilometri a est di Kabul. Drammatiche le condizioni della popolazione civile in fuga dai combattimenti: migliaia le persone sfollate dirette a sud verso il confine con il Pakistan, riaperto a Chaman il 13 agosto dopo giorni di blocco dei profughi, o a nord-est verso l'Iran. Oppure verso Kabul dove sono migliaia le persone accampate per strada.

Soldati Usa e Gb a Kabul

Di fronte al rapido precipitare della situazione e - probabilmente tra qualche giorno - l'inizio dell'assedio di Kabul, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti stanno inviando propri contingenti militari in Afghanistan per favorire il rimpatrio dei connazionali e personale diplomatico presente sul territorio. Il Dipartimento di Stato Usa annuncia l'invio di circa 3.000 soldati, mentre il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha parlanto di 600 soldati diretti a Kabul per rimpatriare circa 200 persone tra personale dell'ambasciata, titolari di passaporti britannici e per portare a Londra gli alleati afghani, circa 4.000 persone. Gran Bretagna e Usa organizzeranno collegamenti aerei giornalieri per l'evacuazione. Wallace ha inoltre precisato che in questa fase di transizione l'ambasciata britannica viene trasferita dalla periferia della Green Zone di Kabul in un luogo potenzialmente più sicuro più vicino al centro della capitale perché, per il momento, l'ambasciatore britannico in Afghanistan, Laurie Bristow, rimarrà nel Paese con uno staff di supporto. Wallace ha inoltre spiegato che le misure in corso non sono una risposta all'avanzata dei talebani più rapida del previsto ma un ritorno delle truppe britanniche con scopi offensivi non è del tutto esclusa: ''Lascerò aperta ogni opzione - ha detto il ministro del Regno Unito - Se tornasse al-Qaeda, se iniziasse ad attaccare l'Occidente, potremmo tornare".

Anche l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ''resterà aperta'' con ''una presenza diplomatica importante sul campo''. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price spiegando che ''questo non è un abbandono. Questa non è una evacuazione completa'' anche se verrà ''ridotto il numero dello staff dell'ambasciata, del personale civile''. ''Il messaggio che stiamo inviando al popolo dell'Afghanistan è quella di una partnership duratura'', ha detto Price. Gli Stati Uniti confermano l'inivio di 3.000 soldati statunitensi all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul nelle prossime 24-48 ore per collaborare alla "riduzione del personale civile presso l'ambasciata a Kabul", ha annunciato il portavoce del Pentagono John Kirby. Si tratta di ''una missione ristretta e a tempo e con uno scopo molto specifico. È molto diverso rispetto al dire che stai schierando per otto, nove, 12 mesi forze per stabilizzare e proteggere l' Afghanistan, cosa che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Questa è una missione temporanea definita in modo molto ristretto". Inoltre Kirby ha precisato che "non ci sono piani, in questo momento, per l'invio di ulteriori forze". Intanto in Usa divampa la polemica politica e da parte dei repubblicani il ritiro delle truppe deciso da Biden e all'evacuazione di Kabul sono paragonate alla sconfitta in Vietnam: "Le decisioni del presidente Biden ci stanno portando ad una replica peggiore dell'umiliante caduta di Saigon nel 1975", ha detto il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell.

In Italia

Rispetto alla situazione a Kabul c'è stato ieri un confronto al telefono tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il premier Mario Draghi in cui sarebbe ribadita la necessità di procedere per mettere in sicurezza anche il personale dell'ambasciata italiana. Sul fronte politico è intervenuto l'ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni: "Herat in mano ai talebani. Se confermato, che tristezza. Anni di impegno italiano cancellati. Si discuterà a lungo su questa guerra e sul suo epilogo". È il tweet di ieri di Gentiloni, dopo la notizia della presa di Herat da parte degli insorti talebani che sono riusciti a confinare nell'aeroporto le forze governative afghane a cui il contigente italiano aveva lasciato la gestione dell'area a fine giugno.