Kabul, 22 agosto 2021 - Sono almeno sette i morti nella calca ai cancelli dell'aeroporto di Kabul (20 in sette giorni secondo un funzionario Nato). Le vittime tutte tra la folla che tentava di avvicinarsi allo scalo per lasciare il Paese, ne dà notizia Sky News, che cita un comunicato del ministero della Difesa britannico. E i talebani hanno accusato gli Stati Uniti: "E' colpa loro, c'è pace e calma in tutto l'Afghanistan". Ma la confusione non è il solo pericolo: Il Pentagono teme che l'Isis possa sfuttare il caos dello scalo della capitale per colpire con un attentato. Intanto stasera presidente Usa, Joe Biden, parlerà di nuovo alla nazione sulla situazione dell'evacuazioni. I talebani proseguono con le consultazioni per il nuovo governo, e dopo essersi incontrati con i vari leader della rivolta, hanno avviato i colloqui con ciò che resta dell'ex governo afghano: l'ex presidente Hamid Karzai e l'ex vice primo ministro del Paese Abdullah Abdullah, del cosiddetto Consiglio di coordinamento, l'organismo che rappresenta le autorità afghane dopo la fuga del presidente Ashraf Ghani, hanno incontrato i rappresentati degli studenti del Corano.

Almeno 7 le vittime nelle ultime ore tra la folla di afghani che assedia lo scalo di Kabul. Un portavoce del ministero ha confermato che le vittime sono civili. In un comunicato ripreso da Sky News il ministero scrive che "le condizioni sul campo rimangono estremamente difficili, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro possibile". Già ieri l'ambasciata degli Stati Uniti nel Paese aveva lanciato l'allarme e consigliato ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi all'aeroporto a causa di "potenziali minacce alla sicurezza": sia per la calca, ma anche per il rischio di attentati. Secondo un diplomatico della Nato, citato da Sky News, in una settimana almeno 20 persone sono morte all'interno e nei dintorni dell'aeroporto di Kabul durante le operazioni di evacuazione.

"C'è pace e calma in tutto il Paese, ma c'è caos solo all'aeroporto di Kabul", secondo i talebani gli Stati Uniti sono responsabili dellla calca e della confusione allo scalo della capitale, dove la gente si ammassa per cercare di lasciare il Paese."L'America, con tutta la sua potenza e le sue strutture... non è riuscita a portare ordine all'aeroporto", ha affermato Amir Khan Mutaqi, un funzionario dei rivoltosi.

I media locali hanno lanciato un allarme: sempre più bambini si perdono e scompaiono nel caos dell'aeroporto di Kabul. L'emittente 'Ariana' ha pubblicato la storia di una famiglia di Kabul che ha accolto un bambino di 6 anni rimasto incastrato nel filo spinato, e ora non riesce a rintracciare i suoi genitori.

Una donna afghana evacuata da Kabul ha dato alla luce un bambino su un aereo militare americano. Il comando delle operazioni Usa, citato dalla Bbc, ha raccontato che la donna ha partorito poco dopo l'atterraggio alla base statunitense di Ramstein, in Germania, dove faceva scalo dopo essere decollato da una base in Medio Oriente. Per aiutare la madre il pilota ha abbassato la quota per aumentare la pressione a bordo, così ha permesso di "stabilizzare e salvare la vita della madre". la donna è stata assistita dal personale medico salito a bordo appena dopo l'atterrahhio.

Terzo discorso del presidente Usa, Joe Biden, alla nazione per fornire aggiornamenti sulle caotiche e drammatiche operazioni di evacuazione in Afghanistan. Il capo della Casa Bianca, ha parlato il 16 e il 20 agosto, e questa volta secondo i media lo farà dalla sala Roosevelt dopo una riunione a porte chiuse. Biden starebbe valutando di ordinare alle compagnie aeree americane di aiutare nelle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. Lo sostiene il Wall Street Journal, citando un "programma di emergenza di aviazione civile", in cui sarebbe previsto anche di aumentare le basi Usa in cui trasferire i rifugiati afghani

Questo fine settimana via ai colloqui tra il movimento estremista e ciò che resta dell'ex governo afghano sul futuro politico del Paese. L'ex presidente afghano Hamid Karzai e l'ex vice primo ministro del Paese Abdullah Abdullah hanno incontrato i talebani: Karzai, Abdullah e l'ex signore della guerra Gulbuddin Hemaktyar fanno parte del Consiglio di coordinamento nato dopo che il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il Paese per sfuggire ai talebani. L'ufficio di Abdullah ha reso noto che entrambe le parti "hanno scambiato opinioni sull'attuale situazione della sicurezza e sugli sviluppi dell'attività politica", e si è discusso di un "accordo politico inclusivo" per il futuro del Paese.

I talebani puntano alla Valle del Panshir, dove si trova l'ultima sacca della resistenza nel nord dell'Afghanistan, guidata de Ahmed Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panshir'. I rivoltosi hanno dato un ultimatum di 4 ore per la resa, ma ora Massoud, apre a un governo di inclusione, ma senza estremismi.

Sstamattina, poco dopo le 7, all'aeroporto di Fiumicino sono giunti altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul. Un Boeing KC767 dell'Aeronautica militare li ha portati in Italia via Kuwait City. Dopo la profilassi sanitaria anti Covid, i rifugiati saranno trasferiti presso strutture sicure. La Difesa è in campo con 8 aerei 84 KC767 e 4 C130J) per l'operazione 'Aquila Omnia', pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) comandato dal generale Luciano Portolano. Il Ministero della Difesa informa che da giugno scorso sono circa 2100 i cittadini afghani tratti in salvo, di cui 1300 trasferiti in Italia.

Duro attacco dell'ex presidente Usa Donald Trump all'attuale inquilino della Casa Bianca: "Quello che sta accadendo a Kabul è una vergogna per l'America, una enorme macchia per la reputazione e la storia americana". Trump lo ha detto nel corso di un comizio in Alabama. Per il tycoon la decisione dell'amministrazione Biden è stato "un terribile errore". "Siamo di fronte a un disastro senza precedenti", e ha aggiunto: "L'Europa e la Nato non credono più in noi". Infina ha concluso: "Con me l'America era rispettata ora la bandiera talebana sventola sull'ambasciata americana".