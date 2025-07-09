Afghanistan, Kandahar nella morsa del caldo: sui taxi i refrigeratori artigianali

Roma, 9 luglio 2025 - Talebani o meno a Kandahar fa un caldo infernale, e davanti a sanzioni esterne e restrizioni di ogni genere interne, possedere un'auto con l'aria condizionata funzionante non è possibile. Così ci hanno pensato gli ingegnosi tassisti locali che per non bollire e far bollire i passeggeri, hanno iniziato a montare sui tetti dei propri mezzi dei refrigeratori artigianali, molto artigianali.

"Faceva un caldo torrido, è iniziato circa tre o quattro anni fa. L'aria condizionata di queste auto non funzionava ed era troppo costoso ripararla", ha raccontato ad Afp il tassista Gul Mohammad. "Così sono andato da un tecnico, mi sono fatto fare a mano un refrigeratore su misura e l'ho installato nella mia auto". Una mssa che sembra aver fatto la differenza: "Ora sto molto bene. Io e i miei passeggeri. Il caldo a Kandahar è estremamente intenso".

Il collega Abdul Bari non sembra rimpiangere la tecnologia: "Funziona meglio di un condizionatore. I condizionatori raffreddano solo la parte anteriore, mentre questo refrigeratore distribuisce aria fresca in tutta l'auto. L'unico problema è che bisogna riempirlo d'acqua due volte al giorno. Ma per me funziona benissimo".

Dietro la novità la voglia di arrangiarsi di un popolo oppresso, il tecnico Murtaza spiega: "La gente è seriamente interessata da questo progetto da circa due o tre anni. Prima, realizzavamo piccoli climatizzatori con i fusti. Ora ci sono stati progressi e stiamo installando dei veri refrigeratori".