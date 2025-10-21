La Polonia minaccia: “L’aereo di Putin sarà costretto ad atterrare se entra nello nostro spazio aereo”

Varsavia, 21 ottobre 2025 - Se l'aereo presidenziele di Vladimir Putin attraversa lo spazio aereo della Polonia, per raggiungere il vertice con Donald Trump a Budapest, potrebbe venir costretto ad atterrare, e lo zar arrestato.

Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, all'emittente "Radio Rodzina" spiegando: "Non possiamo garantire che un tribunale indipendente non ordinerà al governo polacco di trattenere l'aereo con a bordo Vladimir Putin, in caso di ingresso nello spazio aereo polacco, per consegnare il sospettato alla Corte penale internazionale". Su Putin infatti dal marzo 2023 pende un mandato di arresto emesso dalla Cpi per sospetti crimini di guerra in Ucraina.

Un F22 scorta l'aereo presidenziale russo al vertice in Alaska

Le affermazioni di Sikorski sono state criticate dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo cui queste minacce "indicano che i polacchi sono pronti a commettere atti terroristici". Lavrov ha affermato: "Ho sentito che il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha minacciato che la sicurezza dell'aereo del presidente Putin nello spazio aereo polacco, nel caso si dirigesse verso Budapest, per il vertice proposto con il presidente statunitense Donald Trump, non sarebbe garantita".

Mentre Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, spiegando alla stampa che non è stata ancora concordata una data per il faccia a faccia tra i presidenti di Usa e Russia a Budapest, ha anche smentito l'ipotesi che Putin possa arrivare a Budapest sullo stesso aereo di Trump: "Considero questo uno scenario fantasioso".

Ma la minaccia che caccia polacchi, magari della Nato, possano decollare per bloccare l'aereo presidenziale di Mosca, è molto al limite, anche per l’escalation che potrebbe innescare. La Bulgaria ha già fatto sapere che è pronta ad aprire il suo spazio aereo al presidente russo, ha confermato il ministro degli Esteri bulgaro, Georg Georgiev, durante il Consiglio Affari Esteri dell'Ue a Lussemburgo. Concessione criticata da altri Paesi, ma che la stessa Ue non condanna: "I Paesi membri possono concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo europeo" nei confronti della Russia, infatti spetta ai governi nazionali "autorizzare tali eccezioni", ha fatto sapere Bruxelles attraverso un portavoce della Commissione Ue. Inoltre il blocco dello spazio aereo europeo in corso, nei confronti dei velivoli russi non si può applicare per Putin.