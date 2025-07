Aereo militare si schianta su una scuola in Bangladesh: strage di studenti a Dacca

Roma, 21 luglio 2025 – Ancora una tragedia nei cieli, stavolta in Bangladesh. Un aereo da addestramento dell'Aeronautica Militare del Bangladesh si è schiantato contro un campus scolastico nella capitale Dacca provocando almeno 16 morti e oltre un centinaio di feriti, per lo più studenti. Lo rende noto il governo.

Almeno 83 sono delle oltre cento persone rimaste ferite sono ricoverate in diversi ospedali, ha dichiarato l'ufficio del leader ad interim Muhammad Yunus. Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento.