Aereo precipita a San Paolo, almeno 2 morti. Lo schianto su un bus. Ferito motociclista di passaggio

Roma, 7 febbraio 2025 – Nuova tragedia nei cieli. Un aereo di piccole dimensioni è precipitato stamattina su un viale di Barra Funda, nella zona ovest di San Paolo. Nello schianto al suolo sono morti il pilota e un’altra persona che si trovava a bordo. Il velivolo, modello King Air F90, può ospitare fino a otto passeggeri. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, accorsi sul posto, all'interno dell’aereo sono stati trovati due corpi carbonizzati.

Lo schianto su un bus

Un motociclista che stava passando nei pressi del luogo dell’incidente è stato colpito da uno dei detriti del velivolo ed è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Il King Air F90 si è poi schiantato contro un autobus, che ha preso fuoco. Fortunatamente sul mezzo, della compagnia di autobus Santa Brígida, al momento dell'impatto non si trovavano passeggeri né risultano altre vittime a terra, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei testimoni che hanno assistito allo schianto, al momento dell'incidente è stato udito un rumore di esplosione e in lontananza si è vista una grande nuvola di fumo nero.

I precedenti

Appena 6 giorni fa un aereo bimotore, che trasportava una piccola paziente pediatrica, è precipitato a nordest di Philadelphia su una zona commerciale e residenziale, provocando un enorme incendio che ha colpito le case circostanti. Il bilancio in quel caso è stato di sette vittime, i sei passeggeri del volo, più una settima persona che si trovava all’interno di un’auto. Più grave il bilancio di un’altra recente tragedia nei cieli americani. Il 30 gennaio lo scontro in volo tra un aereo passeggeri e un elicottero militare, costato la vita a una settantina di persone.