Aereo precipita sulle case a Philadelphia: sei morti, tra loro un bimbo malato

Roma, 1 febbraio 2025 – Nuova tragedia nei cieli americani, a pochi giorni dallo scontro tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington che ha causato la morte di 67 persone. Un jet privato di medie dimensioni, registrato in Messico, è precipitato su una zona commerciale e residenziale a nordest di Philadelphia provocando un enorme incendio che ha colpito le case circostanti. L'aereo, che secondo la Federal Aviation Administration (Faa) era un Learjet 55, si è schiantato intorno alle 18.30 ora locale, le 00.30 in Italia, in un quartiere densamente popolato della città della Pennsylvania con case, negozi e strade trafficate nonché un centro commerciale molto frequentato di venerdì sera.

Soccorsi sul luogo dello schianto a Philadelphia

Era decollato dall'aeroporto locale ed era diretto all'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri. Secondo la Faa, a bordo del velivolo c'erano due persone. Per il ministro dei Trasporti, Sean Duffy, i passeggeri erano sei e, secondo alcuni media, si trattava di un velivolo utilizzato per le emergenze mediche. Il timore delle autorità e dei primi soccorritori è che ci siano dei feriti o delle vittime a terra. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha assicurato che lo Stato "sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia".

In un post su X, il democratico ha aggiunto che è in contatto con "le autorità della città" e "fornirà aggiornamenti non appena li riceverà". L'Office of Emergency Management di Philadelphia ha scritto su X che era in corso un "grave incidente" e che le strade nelle vicinanze erano chiuse, invitando il pubblico a evitare la zona. Decine di primi soccorritori si sono precipitati nell'area dello schianto, dal Roosevelt Mall. La Faa e il National Transportation Safety Board, che sta indagando sulla tragedia di Washington, hanno annunciato di aver aperto un'indagine.