Aereo si schianta a Mogadiscio, il video choc. A bordo anche un italiano: “Mi sento miracolato”

Roma, 15 luglio 2023 - Un video choc mostra i terribili momenti dell'incidente aereo di martedì all'aeroporto di Mogadiscio. Le immagini mostrano il velivolo sbandare, uscire fuori dalla pista, per finire contro le barriere dell'aeroporto Aden Adde, e spezzarsi in due. Sul volo anche l’italiano Alessandro Gerevini.

Nello schianto sono rimaste ferite due persone e molti passeggeri hanno subito un forte choc. L'autorità per l'aviazione, che ha aperto un'inchiesta, ha dichiarato che l'aereo era noleggiato alla Hala Airlines, una compagnia aerea somala con base a Nairobi.

Un aereo esce di pista in atterraggio a Mogadiscio

A bordo c'erano 4 membri dell'equipaggio e 34 passeggeri, tra cui il cremonese Alessandro Gerevini. L’uomo nei giorni scorsi ha raccontato il drammatico atterraggio: "È stato tremendo ma ne sono miracolosamente uscito illeso e mi sto ancora chiedendo come sia stato possibile. Diciamo che mi sento un miracolato ad essere ancora qui e a poter raccontare cosa è accaduto". Gerevini era partito da Garowe per incontrare un amico che lavora per un'organizzazione umanitaria. "Ho riportato diversi traumi ma, di fatto, solo botte. Mi sento come uno che è stato picchiato. C'era chi si buttava dall'aereo, alcuni si sono rotti le gambe, io mi sono diretto insieme ad una mia compagna di viaggio verso lo sportello di emergenza, abbiamo cercato di aprirlo e alla fine mi sono sentito preso per le braccia e portato fuori. Sono uscito con le mie gambe".