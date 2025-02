Aereo disperso in Alaska con 10 persone a bordo: le ricerche ostacolate dal maltempo

Washington, 7 febbraio 2025 – Nel mese che ha già registrato due disastri aerei negli Stati Uniti un’altra tragica notizia arriva dai cieli americani. Un piccolo volo commerciale con 10 persone a bordo risulta disperso in Alaska. Si tratta di un Bering Air Caravan 8E445 con nove passeggeri e un pilota, partito ieri da Unalakeleet e diretto a Nome, dove non è mai arrivato. L’atterraggio era previsto alle 16 orario legale, l’1 di notte in Italia.

Il volo decollato a Unalakleet sarebbe dovuto atterrare a Nome. Il segnale del Cessna si perde sul golfo Norton Sound (Immagini FlightRadar24)

Soccorritori e volontari dei vigili del fuoco stanno setacciando il territorio in cerca dei resti del velivolo, ma le attività sono ostacolate dal maltempo. Quando il Cessna 208B è decollato, le condizioni meteorologiche erano difficili: era in corso una nevicata, anche se leggera, mista a una pioviggine gelata: la visibilità era scesa a un km e mezzo.

La posizione esatta dell’aereo è ancora sconosciuta, hanno fatto sapere i soccorritori, secondo quanto riportato dai media Usa. Il sito che traccia i voli FlightRadar 24 indica per l’ultima volta la presenza nei cieli dell’aereo sopra la baia di Norton Sound, mare di Bering, a circa 12 miglia dalla costa, intorno alle 15:16, ora locale, e cioè 45 minuti circa prima dell’atterraggio previsto. Dopodiché il segnale è stato perso. Le autorità sanitarie di Norton Sound sono preparare all’emergenza. Un ospedale della zona ha messo a disposizione dei locali per i familiari che aspettano notizie.

I vigili del fuoco sconsigliano i cittadini di improvvisare gruppi di ricerca, a causa delle cattive condizioni del tempo. Soffiano venti sostenuti fino a 56 km/h.

Succede tutto mentre ancora si indaga su i due incidenti avvenuti nelle ultime settimane, lo scontro a Washington tra un elicottero e un aero di linea con 67 vittime finite del fiume Potomac e lo schianto di un jeT impegnato in un volo sanitario a Filadelfia: 7 i morti.