Teheran, 9 gennaio 2020 - Continua il giallo attorno al Boeing 737 ucraino caduto ieri in Iran dopo il decollo da Teheran. E mentre l'aviazione iraniana insiste sulla tesi del guasto, i media americani adombrano quella dell'abbattimento. Dopo Newsweek, si aggiunge anche la Cbs. Secondo fonti citate dall'emittente Usa, l'intelligence americana avrebbe intercettato segnali di due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15, seguiti poco dopo da un'esplosione. Il New York Times si spinge ancora oltre e pubblica un video "verificato" che mostrerebbe il momento in cui il velivolo viene colpito da un missile, pochi minuti dopo il decollo da Teheran ed esattamente nell'ora in cui sarebbe avvenuto l'incidente. Nelle immagini si vede come il missile centri l'aereo, che avrebbe poi continuato a volare per alcuni minuti senza esplodere. L'ipotesi è che l'aereo sia stato colpito involontariamente. E mentre persino Donald Trump avanza il sospetto che "qualcuno potrebbe aver commesso un errore", il governo di Kiev chiede "prove". Nel disastro sono morte 176 persone. A bordo del velivolo si trovavano 82 cittadini iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini e 10 svedesi, 4 afgani, 3 tedeschi e 3 britannici. Nessuno è sopravvissuto. Sulla vicenda restano molti dubbi.

Trudeau: "Abbiamo le prove"

Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau nutre dubbi su un possibile guasto tecnico. Il premier ha affermato in conferenza stampa che ci sono prove che indicano che un missile iraniano ha abbattuto l'aereo di linea ucraino, anche se potrebbe trattarsi di un attacco involontario. "Abbiamo informazioni d'intelligence da diverse fonti", ha sottolineato in proprosito. Dichiarazioni a cui hanno fatto seguito quelle del premier britannico Boris Johnson: "C'è una quantità di informazioni secondo cui il volo e' stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano. Questo potrebbe essere stato involontario", ha affermato il capo di Downing Street, confermando il lavoro "a stretto contatto con il Canada e i partner internazionali".

Teheran: "Sospetta messinscena"

L'abbattimento non viene invece preso in considerazione dall'Iran, che definisce questa ipotesi come "una sospetta messinscena" e invita il Canada a fornire le informazioni d'intelligence in base alle quali è giunto alla conclusione. Per l'aviazione civile iraniana è un'ipotesi "senza senso". "Diversi aerei interni e internazionali volavano nello spazio aereo iraniano nello stesso momento alla stessa altitudine" e non hanno avuto problemi, ha sottolineato in una nota il responsabile dell'aviazione civile e viceministro dei Trasporti iraniano, Ali Abedzadeh.

L'aereo "originariamente si stava dirigendo a ovest fuori dall'area dell'aeroporto", ma poi - ha riferito l'aviazione sul suo sito web - "ha virato a destra dopo che si è verificato un problema e i piloti avevano avviato una manovra per tornare indietro al momento dello schianto". Nella relazione preliminare si legge che il Boeing ha preso fuoco mentre era in volo, prima di schiantarsi al suolo. Gli investigatori, che stanno studiando le scatole nere che sono danneggiate, citano testimoni a terra e personale di altri aerei che sorvolavano la zona. Il velivolo "è scomparso dagli schermi radar quando ha raggiunto i 2.400 metri (8.000 piedi). Il pilota non ha inviato alcun messaggio radio sulle circostanze straordinarie", viene riportato.

Ucraina

Secondo quanto riporta la Cnn, le autorità ucraine non escludono che il disastro possa essere stata causata dall'impatto con un missile antiaereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di "terrorismo". Già in precdenza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non aveva escluso l'ipotesi dell'attacco: "Tutte le possibili interpretazioni su quanto accaduto devono essere esaminate", ha scritto in un post su Facebook, aggiungendo che esperti ucraini andranno a Teheran per collaborare alle indagini e per recuperare i corpi dei connazionali.

Il team di esperti ucraini che indaga sul disastro ha incontrato oggi a Teheran le autorità dell'aviazione civile iraniana. La Repubblica islamica ha invitato a partecipare all'inchiesta anche il Canada e la Svezia.

Trudeau

Intanto anche il primo ministro canadese Justin Trudeau nutre dubbi su un possibile guasto tecnico. Il premier ha affermato in conferenza stampa che ci sono prove che indicano che un missile iraniano ha abbattuto l'aereo di linea ucraino, anche se potrebbe trattarsi di un attacco involontario. "Abbiamo informazioni d'intelligence da diverse fonti", ha sottolineato in proprosito.

Trump

Il National Transportation Safety Board negli Stati Uniti, che spesso prende parte alle indagini sugli incidenti aerei in altre parti del mondo, ha dichiarato di non essere ancora stato invitato a collaborare. "Gli investigatori dovrebbero considerare un attacco "in cima alla loro agenda", ha dichiarato al New York Times l'ex amministratore delegato Peter Goelz. Nella vicenda è intervenuto anche il presidente Donald Trump: "Ho un sospetto. (L'aereo) volava in una zona abbastanza pericolosa e qualcuno potrebbe aver fatto un errore".

© Riproduzione riservata