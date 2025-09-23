Aerei russi nei cieli Nato: una storia lunga 35 anni. Perché sconfinano e qual è la strategia di Mosca

Roma, 23 settembre 2025 – Che strano, gli aerei della Nato non sconfinano mai in Russia, non provocano le difese di Mosca. Pattugliano i cieli baltici ma senza uscire dalle regole internazionali. Succede invece il contrario da molto tempo e soprattutto adesso che si è alzata la tensione sul fronte Est dell'Europa dopo l'aggressione all'Ucraina. Questa è la Russia che piaccia o no, aggressiva, provocatrice, capace di negare sempre l'evidenza come è successo con i tre Mig-31 che hanno invaso giorni fa il cielo dell'Estonia costringendo i top gun italiani ad alzarsi in volo con gli F35. Un altro aereo da caccia russo ha sorvolato il Mar Baltico senza rispondere alle richieste di identificazione due giorni dopo. Lo ha reso noto l’aeronautica militare di Berlino, che a sua volta ha fatto decollare due jet Eurofighter per intercettare l’aereo russo mentre si trovava nello spazio internazionale.

Il sito web Forzaucraina.it attraverso Andryushenko time ha ricostruito, la mappa temporale delle provocazioni russe nei cieli a partire dal 1991.

Due MiG 29 russi impegnati in alcune evoluzioni fuori Mosca (Ansa)

1991–2000

Dopo il crollo dell'URSS gli incidenti erano sporadici, ma già allora la Russia testava periodicamente i confini dei vicini del Baltico e del Giappone.

2007 – Georgia

Serie di incursioni di aerei russi sul territorio georgiano con il lancio di un missile nella zona di Gori. Esperti internazionali hanno confermato i fatti delle invasioni.

2013 – Giappone

Due episodi distinti: a febbraio una coppia di Su-27 è entrata sopra Hokkaido, ad agosto due Tu-95 hanno violato lo spazio sopra Kyushu. Le proteste di Tokyo non hanno fermato i voli successivi.

2014–2021 – Tendenza baltica

Dopo l’occupazione della Crimea la Nato registra un netto aumento degli intercettamenti pericolosi e dei brevi "ingressi" in Estonia, Lituania, Danimarca, Svezia e Finlandia. Schema tipico: transponder spenti, assenza di comunicazione con il controllo del traffico aereo.

2015 – Turchia

Un Su-24 russo ha violato lo spazio aereo turco ed è stato abbattuto. Prima di ciò si erano verificati ripetuti piccoli sconfinamenti.

2016 – Finlandia

Due sortite di Su-27 nel Golfo di Finlandia nell’arco di un giorno. Helsinki ha alzato i caccia e ha protestato ufficialmente.

2017 – Lituania

Due Il-76 hanno sorvolato il territorio del paese per circa due minuti.

2020 – Danimarca (Bornholm)

Un Su-27 ha effettuato una "violazione significativa" durante l’intercettamento di un B-52 americano.

2022 – Svezia e Danimarca

A marzo due Su-24 e due Su-27 hanno violato lo spazio sopra Gotland; ad aprile un aereo russo è passato prima sopra la Danimarca e poi sopra la Svezia.à

2023–2024 – Polonia, Romania

Nel contesto della guerra contro l’Ucraina sono stati registrati lanci di missili da crociera russi e caduta di detriti di droni Shahed nello spazio aereo di entrambi i Paesi.

2024 – Svezia

Breve ingresso di un Su-24 a est di Gotland a giugno.

2024 – Giappone

Un Il-38 ha violato lo spazio vicino all’isola di Rebun tre volte; per la prima volta i caccia giapponesi F-15/F-35 hanno usato trappole termiche.

2025 – Estonia

Serie di episodi: a maggio, giugno e settembre MiG-31, Il-76 e Mi-8 sono entrati nello spazio estone. Il 19 settembre volo record di 12 minuti di tre MiG-31, seguito dall'ultima incursione sul Baltico.

Perché gli aerei russi sconfinano

Tutti questi raid, per fortuna innocui, non sono errori di navigazione, né si può pensare che gli aerei abbiano perso la rotta. I russi agiscono in questo modo intenzionalmente per testare la reazione della Nato, ma anche per provocare tensione politica soprattutto in questa fase con la guerra in corso in Ucraina. Tra le motivazioni c'è anche quella di insistere per abbassare la soglia di sensibilità (ma è difficile) creando una sorta di abitudine alle violazioni. Come dire che se continuamente si grida al lupo, nessuno ci crede più. Ma qui si tratta di una cosa seria, non di una finzione, perché queste azioni possono essere soggette a un errore che potrebbe provocare incidenti con conseguenze imprevedibili. I radar sul confine Est ora sono più attenti, il Grande fratello scruta il cielo attento a ogni minimo segnale, l'Alleanza atlantica attende il prossimo pericoloso replay russo.