Centrale di Fukushima, come funziona lo smaltimento in mare dell’acqua contaminata

Tokyo, 22 agosto 2023 – La società Tpeco che gestisce lo smantellamento della centrale nucleare di Fukushima inizierà giovedì prossimo le procedure di riversamento delle acque reflue in mare. Oltre un milione di tonnellate di materiale radioattivo sarà scaricato in mare nel corso degli anni, come previsto dal piano del governo giapponese. Al piano, per il quale Tokyo ha ricevuto l’ok dell’Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica), ha suscitato le critiche degli scienziati, le proteste degli ambientalisti e la dura reazione dei Paesi confinanti, in particolare della Cina. Ma in cosa consiste?

Giornalisti visitano la struttura per il rilascio delle acque reflue in mare a Fukushima

L’acqua accumulata negli anni in mille serbatoi, ormai pieni al 98%, è servita a raffreddare i reattori della centrale nucleare danneggiati dal terremoto e dal conseguenze tsunami dell’11 marzo 2011, che provocò poco meno di 20mila vittime lungo le coste nordorientali del Giappone. Gli effetti del disastro sull’impianto sono ancora in corso, perché nei reattori permane il materiale derivante dalla fusione del nucleo, disciolto ad altissima concentrazione di radioattività, inavvicinabile dall’uomo e anche da gran parte dei robot.

Quella finora stoccata – dentro vi confluisce anche l’acqua piovana e l’acqua che scorre sottoterra – è un’acqua sottoposta a un trattamento per eliminare la radioattività. Si tratta di un sistema di pompaggio e filtraggio che, attraverso una serie di reazioni chimiche, è in grado di eliminare 62 radionuclidi dall`acqua contaminata. ALPS (Advanced Liquid Processing System) non è però in grado di ‘ripulire’ completamente l’acqua. Non riesce infatti a rimuovere il trizio (idrogeno-3), un isotopo radioattivo dell`idrogeno.

Tra tutti i sottoprodotti radioattivi il trizio ha l’impatto radiologico più basso. Ha un’emivita radioattiva – cioè il tempo necessario perché la metà venga smaltita – di poco più di 12 anni. Assorbito con l’acqua nel corpo umano, invece, ha un`emivita che va da sette a 14 giorni. E’ considerato dall`Aiea pericoloso per l`uomo solo a dosi molto elevate e – sempre secondo l`agenzia Onu – diverse centrali in tutto il mondo smaltiscono acqua contenente trizio a bassa quantità nelle loro normali operazioni. Comprese le centrali atomiche della Cina.

Il processo di stoccaggio terminerà – secondo i calcoli – non prima del 2051. Ma lo spazio per stoccare sta per terminare e nel frattempo è necessario smaltire l’acqua accumulata. Il piano di Tepco e del governo giapponese prevede il rilascio in mare di 500 metri cubi di acqua al giorno. La radioattività dell’acqua sarà misurata per due mesi in dei serbatoi intermedi da cui verrà pompata in mare attraverso un impianto di diluizione che la mescolerà ad acqua marina. Quindi l’acqua verrà convogliata sul fondo marino a 10 metri dalla superficie attraverso un tunnel. All’uscita si troverà un ulteriore punto di controllo dei livelli di trizio.

Sempre secondo il progetto giapponese la diluizione raggiunta comporterà un’esposizione al trizio per l`uomo pari a 0,00003-0,00004 millisievert/anno, valore estremamente inferiore ai 2,1 millisievert/anno della radiazione naturale (media giapponese per persona).

Perché non c’è più spazio per accumulare l’acqua? La Tepco ha urgenza di liberarne quanto più possibile perché dovrà essere stoccare il materiale proveniente dalla rimozione dei residui del meltdown provenienti dall’interno dei reattori: 880 tonnellate di melma che presentano livelli di radioattività insostenibile, letale per l’organismo umano anche a esposizioni molto limitate.