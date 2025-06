Le potenze e gli scenari. “L’accordo sul nucleare può evitare l’escalation”

Roma, 16 giugno 2025 – “In qualche modo, la diplomazia internazionale riprenderà il filo del conflitto Iran-Israele – anticipa Luigi Toninelli, 30 anni, ricercatore Ispi, specializzato in Iran e Libano –. Anche le ultime sollecitazioni degli Stati Uniti vanno in questa direzione”.

Missili cadono su Israele

L’offensiva israeliana può far cadere il regime degli ayatollah?

“Se la situazione sul campo precipitasse, nulla può essere escluso. Ma non è l’esito su quale scommetterei. L’Iran ha 90 milioni di abitanti e un tessuto sociale complesso. Una transizione al buio sarebbe molto complicata. Nessuno ha interesse a promuoverla, tanto meno adesso, in un momento di grande instabilità internazionale”.

Ma Israele non ci sta provando?

“Certamente, ma al tempo stesso agisce per obiettivi concreti. Un Iran indebolito e ridimensionato, frenato nelle sue ambizioni nucleari, rappresenterebbe già un esito considerevole dal punto di vista di Netanyahu. Chi conosce la storia sa che gli iraniani sono molto orgogliosi. Israele, che li sta bombardando, non potrà mai essere visto come “il salvatore“. Neppure se cacciasse l’attuale governo”.

Il tavolo nucleare Iran-Stati Uniti e la supervisione Aiea sono tuttora la miglior opzione?

“È interesse di tutti che l’Iran torni al tavolo dopo i precedenti cinque round negoziali. Anche perché di notizie certe sui danni reali provocati dai bombardamenti israeliani alle centrifughe di arricchimento dell’uranio ancora non ce ne sono”.

Israele rivendica risultati importanti.

“Certamente ha danneggiato considerevolmente l’impianto di Natanz. Ma le centrifughe di Fordow, ad esempio, sono 80 metri sotto terra, dietro multistrati di cemento armato che solo gli Stati Uniti potrebbero forse bombardare e bucare. E siccome non sembra questa l’ambizione di Trump, ecco che la permanenza dell’Iran dentro al Trattato di non proliferazione nucleare potrebbe rivelarsi la soluzione più pratica”.

Per evitare una crisi più grande?

“Sì, perché, a parte l’impennata dei prezzi del petrolio, tutti i principali attori geopolitici hanno interesse a contenere il disordine mediorientale. Si va da Trump, che pensa a grandi business per gli Stati Uniti in tutta l’area, all’Arabia Saudita, alla Turchia e all’Egitto, Paesi musulmani sunniti che almeno formalmente devono condannare l’unilateralismo israeliano. Allo stesso modo, l’Iran è partner privilegiato di Russia e Cina, con rapporti di reciproca convenienza. E anche l’Unione europea ha un’ambizione esplicita alla chiusura dell’attuale conflitto per poter restare concentrata sul fronte ucraino e sulla nuova Nato”.

L’appoggio di Regno Unito, Germania e Francia all’offensiva israeliana in Iran segna o non segna una controtendenza rispetto alle forti critiche a Netanyahu per Gaza?

“È un plastico ritorno alle posture tradizionali. L’Europa sta, da sempre, con Israele. Solo se Israele eccede, come sta avvenendo in particolare nella Striscia, l’Europa è costretta a reagire sulla spinta delle opinioni pubbliche nazionali molto sensibili all’argomento. Anche in questo caso, dall’Iran a Gaza, risulta evidente il vantaggio europeo di spegnere le fiamme più alte dell’incendio”.

Senza contare il fatto che una crisi estesa in tutta l’area mediorientale potrebbe favorire nuove ondate migratorie.

“È un tema, certamente, ma non il principale in questo momento”.

Dalla deflagrazione in corso potrebbe emergere il rischio di una nuova stagione di terrorismo nelle città europee?

“Penso proprio di no. Perché, nel caso, le difficoltà del potere sciita impegnato a salvarsi potrebbero solo aumentare”.

Le avances di Reza Ciro Pahlavi, figlio maggiore dello Scià, per ripristinare la monarchia e succedere agli ayatollah hanno qualche appiglio con la realtà?

“No, sono solo folklore”.