Gaza, accordo per la tregua. Trump: spero in una pace duratura. “Ostaggi liberi lunedì o martedì”

Roma, 10 ottobre 2025 – L’accordo che fa il giro del mondo è una gioia che si propaga sopra due anni di dolore. Una luce di razionalità dentro occhi abituati a troppe lacrime: stop alle armi in tutta Gaza, ostaggi israeliani a casa, prigionieri palestinesi anche. Liberazione entro 72 ore ragionevolmente estese, come preteso da Donald Trump (atteso a Gerusalemme nel week end). L’inventore del sentiero irrituale e alternativo al conflitto asimmetrico tra Israele e Hamas – da mesi fuori controllo anche nelle sue ricadute internazionali – annuncia ai suoi ministri il cessate il fuoco: “Abbiamo messo fine alla guerra, penso che porterà a una pace durevole”. Il segnale che siamo davvero in un altro mondo è quando nel pomeriggio la Knesset, il parlamento israeliano, viene illuminata con i colori della bandiera americana. Nobel per la pace o meno (quasi impossibile nel 2025, forse se ne riparlerà tra un anno nonostante il piano della Casa Bianca non affronti né il destino della Cisgiordania insidiata dalle colonie israeliane né la questione dello Stato palestinese), Trump incassa complimenti planetari. In una conversazione “molto emozionante e calorosa”, il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo invita a parlare alla Knesset.

Un momento dei negoziati che hanno portato all'accordo tra Israele e Hamas

L’intesa maturata a Sharm tra le due delegazioni rinchiuse in stanze rigorosamente separate, avvicinate ora dopo ora dai mediatori egiziani e qatarioti, diventa notizia quando lo stesso presidente degli Stati Uniti (nella notte italiana tra mercoledì e giovedì) anticipa la svolta imminente. Merito di un pizzino del segretario di Stato Marco Rubio. Quel “very close“ sull’accordo ormai imminente, inquadrato da un fotografo dell’Ap, indica il successo diplomatico che si sta per materializzare. Tutto estremamente complesso, tutto incredibilmente vero. Quasi 70mila morti, sommando le vittime israeliane del 7 ottobre (1.200), i soldati di Gerusalemme caduti sui vari fronti (quasi 600) e l’enormità dei 67mila morti palestinesi a Gaza (con netta prevalenza di civili, donne e bambini rispetto ai miliziani) costringono a ragionevolezza e speranza non solo i belligeranti ma l’intero Medio Oriente. E la corale approvazione del piano, celebrato con pari convinzione sia dalle cancellerie occidentali sia dai primattori regionali a partire da Arabia e Turchia, depone a favore della corretta esecuzione. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni dai mediatori fratelli e dall’amministrazione statunitense che la guerra è completamente finita”, rivela Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas.

Netanyahu incontra Witkoff e Kushner

Gaza trabocca di entusiasmo, così come Israele in festa per l’imminente liberazione degli ostaggi. “Con l’aiuto di Dio riporteremo tutti a casa”, promette Netanyahu. Il leader mostra chiaramente di voler ratificare il cessate il fuoco con Hamas, ma l’estrema destra sulle barricate – indispettita dal soccorso esterno promesso a Netanyahu dal leader dell’opposizione Yair Lapid – trascina l’esecutivo di ritardo in ritardo. La rabbia dei ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, duo messianico in purezza stoppato dall’iniziativa americana quando già pregustava il banchetto della ricostruzione sulle spoglie della Striscia espugnata con le armi, ottiene l’unico esito di spostare a notte fonda il sì ormai scontato dopo lo sprint diplomatico al tavolo egiziano. Ben-Gvir si deve accontentare di porre il veto al rilascio di alcuni terroristi. Fermezza e puntiglio seminano altre studiate precisazioni che fanno trasalire la controparte palestinese, come la mancata restituzione dei corpi dei fratelli Yahya e Mohammed Sinwar o il rifiuto della liberazione del potenziale neo federatore Marwan Barghouti. Ma l’accordo c’è e attende di essere messo alla prova.

I 20 ostaggi israeliani ancora vivi su 48 (28 sono morti) saranno scambiati con la mediazione della Croce Rossa, con ogni probabilità tra lunedì e martedì, con 1.950 detenuti palestinesi, 1.700 catturati a Gaza e 250 in uscita dalle carceri israeliane. C’è ancora incertezza sulla composizione delle liste dei detenuti che, secondo Hamas, Israele starebbe modificando unilateralmente. Assieme agli ostaggi israeliani vivi, saranno restituiti i corpi degli ostaggi deceduti che Hamas e Jihad saranno in grado di recuperare entro 72 ore nella Striscia devastata. Per tutti gli altri, abbandonati o sepolti sotto chissà quali tunnel o macerie, saranno mobilitate unità speciali composte da militari israeliani, statunitensi e di altri Paesi. Saranno restituiti anche i corpi di 360 miliziani di Hamas. Nessun gazawi “sarà costretto a lasciare la Striscia”, dichiara Trump. E almeno 400 camion di aiuti umanitari entreranno ogni giorno dopo il cessate il fuoco.

La fase due sarà attuata successivamente. “Non ne parlerò perché sapete più o meno cosa sia”, svicola Trump assicurando il “disarmo” di Hamas e i “ritiri” israeliani. A quanto emerge, almeno inizialmente Israele manterrà il 53% del controllo del territorio della Striscia. La domanda è fino a quando.