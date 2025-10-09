“Accordo Israele-Hamas svolta storica per Gaza. Decisivo il coinvolgimento dei Paesi arabi: va consolidata la pace”

"Data la situazione delicatissima, che era andata completamente fuori controllo, si tratta di un accordo straordinariamente importante. Accordo che segna una svolta storica rispetto non soltanto a una guerra orribile che andava avanti da due anni – e ha visto la carneficina e i morti che tutti sappiamo – ma anche rispetto a un'intera area. Perché l'aspetto decisamente più interessante di questo accordo è il coinvolgimento attivo dei Paesi arabi. E questo mi sembra l'aspetto più decisivo rispetto al dubbio che abbiamo tutti, cioè quanto durerà questa pace''. Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, analizza con AdnKronos i primi segnali arrivati dall’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e condiviso da Israele e Hamas.

Gioia a Tel Aviv

Il ruolo decisivo dell’amministrazione Trump

''Questo è stato reso possibile grazie a un lavoro portato avanti dall'amministrazione americana, quindi l'amministrazione Trump, e va riconosciuto – scandisce Pini- Ricordiamoci anche che in questi mesi è stato reso possibile di tutto dentro la Striscia, e quei 67mila morti continuano a pesarci sulla coscienza''.

Il governo italiano e l’Ue

Il ruolo del governo italiano e dell’Europa nella vicenda andrà misurato da adesso in poi, aggiunge la direttrice di Qn: “Sarà interessante capire se in questa seconda fase, che mi sembra per il momento inevitabilmente confusa, questo ruolo rivendicato dall'Europa ci sarà, rispetto alla ricostruzione. Sarebbe importante per l'Europa che ci fosse. Speriamo di poter partecipare a questa delicatissima impresa, almeno in una seconda fase''.