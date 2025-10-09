Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Esteri
Accordo Israele-Hamas, cosa c'era scritto nel biglietto che Rubio ha passato a Trump
9 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
9 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Accordo Israele-Hamas, cosa c’era scritto nel biglietto che Rubio ha passato a Trump

La conferenza stampa alla Casa Bianca interrotta dall’arrivo del segretario di Stato, il foglietto e quelle frasi sussurrate. Poi il post ufficiale sul social Truth

In una combo il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente americano Donald Trump, 9 ottobre 20205. Rubio ha consegnato un bigliettino a Trump durante una tavola rotonda su 'Antifa' nel quale si chiedeva la sua autorizzazione per il post sul social media che gli avrebbe consentito di annunciare per primo la pace a Gaza. TRUTH/Donald Trump Jim WATSON/AFP ++HO- NO SALES EDITORIAL USE ONLY - NPK++

In una combo il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente americano Donald Trump, 9 ottobre 20205. Rubio ha consegnato un bigliettino a Trump durante una tavola rotonda su 'Antifa' nel quale si chiedeva la sua autorizzazione per il post sul social media che gli avrebbe consentito di annunciare per primo la pace a Gaza. TRUTH/Donald Trump Jim WATSON/AFP ++HO- NO SALES EDITORIAL USE ONLY - NPK++

Washington, 9 ottobre 2025 – La tanto attesa svolta nei negoziati fra Israele e Hamas a Sharm el-Sheikh è arrivata. E proprio mentre il presidente Donald Trump stava tenendo una conferenza stampa su 'Antifa' alla Casa Bianca, interrotta dall'arrivo del segretario di Stato Marco Rubio. Quest'ultimo gli ha passato un bigliettino e sussurrato qualcosa all'orecchio. Tutti hanno capito che qualcosa stesse per accadere e l'attenzione si è concentrata immediatamente sul quel foglietto che – come rivela l'Ap, pubblicando la foto della nota – riportava in cima la scritta "molto vicino" ("very close") e poi "abbiamo bisogno che approvi un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l’accordo per primo".

Accordo Israele-Hamas, cosa c’era scritto nel biglietto che Rubio ha passato a Trump

A quel punto il presidente statunitense ha già lasciato l’incontro con la stampa dicendo: "Ho appena ricevuto una nota dal segretario di Stato che mi dice che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente e avranno bisogno di me abbastanza presto. Devo andare ora per provare a risolvere i problemi in Medio Oriente".

Il post di Trump arriverà due ore dopo. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un GRANDE Giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!".

Trump menziona i due temi su cui hanno lavorato i negoziatori questa settimana in Egitto: la consegna degli ostaggi tenuti da Hamas in cambio di un ritiro limitato da parte dell'esercito israeliano. Ma resta ancora molto da discutere perché sul tavolo ci sono ancora il destino di Hamas e il suo disarmo così come la visione del governo di Tel Aviv sul futuro di Gaza.

