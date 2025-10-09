Accordo Gaza, cosa prevede il piano di Trump per la pace tra Hamas e Israele

Roma, 9 ottobre 2025 - L'annuncio di Donald Trump nella notte dell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas ha ridato speranza alla pace in Medio Oriente. Ma tra l’organizzazione estremista palestinese e Tel Aviv alcuni punti di attrito restano, a partire dalla smilitarizzazione del braccio armato Brigate Ezzedin al-Qassam, poco incline a separarsi dalle sue armi.

In linea di massima l'accordo è confermato, per ora, sulla prima fase del piano presentato da Trump e dai suoi consiglieri, con l’aiuto di Qatar ed Egitto. Lo scopo è arrivare subito al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi. Appena le armi saranno riposte potrebbe iniziare la liberazione di 48 ostaggi trattenuti a Gaza, ma di cui solo 20 sono ancora in vita, e questo potrebbe avvenire secondo i funzionari di Doha non prima di lunedì.

Ma siamo al primo problema, infatti non c'è intesa invece sulla lista dei 1.950 prigionieri palestinesi (Per alcuni media 2000) che saranno rilasciati in cambio degli ostaggi. Tra questi infatti ci sarebbero 250 prigionieri condannati all'ergastolo, che Tel Aviv non vorrebbe liberare, e altri 1.700 detenuti nella Striscia di Gaza.

Altro punto fondamentale nella prima parte dell'accordo è il ritiro dell'esercito israeliano, che ha già iniziato i preparativi, fino alla "linea gialla" stabilita da Washington. Uno ritiro che permetterà alle truppe israeliane di restare comunque a Gaza, entro un perimetro con una profondità di circa 1,5 chilometri nel punto più stretto e 6,5 chilometri nel punto più largo. Così Tel Aviv manterrà il controllo militare su quasi metà dell'enclave.

Il ritiro iniziale dell'Idf servirà ad Hamas per localizzare tutti gli ostaggi, nascosti in tunnel sparsi per la Striscia. Secondo il media saudita Al-Sharq lo scambio dovrebbe avvenire entro 72 ore dall'attuazione dell'accordo, quindi la prossima settimana. Invece secondo Al-Hadath il conto alla rovescia di 72 ore per il rilascio degli ostaggi inizierà dopo che le truppe israeliane si saranno ritirate, lasciando campo libero ai miliziani palestinesi per radunare gli ostaggi e disseppellire quelli morti.