Accoltellato vicino al Memoriale dell’Olocausto. Arrestato l’aggressore

Un uomo – identificato in serata come un turista spagnolo di 30 anni – è stato accoltellato vicino al Memoriale dell’Olocausto di Berlino, davanti all’ambasciata degli Stati Uniti. L’aggressore è stato arrestato dopo una caccia all’uomo durata alcune ore.

Un altro sospetto attentato scuote la Germania, a una settimana dall’auto che è piombata sulla folla a Monaco causando la morte di una donna e a due giorni dalle elezioni politiche. È successo tutto intorno alle 18. L’uomo è stato accoltellato e l’aggressore si è dato alla fuga.

La polizia – che ha ritrovato sul posto un coltello pieghevole (a ‘serramanico’) ha subito dato il via a una caccia all’uomo, mentre il ferito è stato portato in ospedale dal servizio di soccorso dei vigili del fuoco. Non è in pericolo di vita.

Un uomo è stato poi arrestato dopo le 21 e la polizia si è detta convinta che fosse il colpevole. Ieri sera erano in corso le verifiche sulla sua identità – non sono stati divulgati particolari – e sulle motivazioni del gesto. Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa in Behrenstraße; l’ambasciata degli Stati Uniti si trova proprio sul lato opposto. Non è chiaro se ci siano dei collegamenti, ma la Bild sostiene che ieri, in precedenza, un 18enne ceceno era stato arrestato dalla polizia, sospettato di pianificare un attacco all’ambasciata israeliana di Berlino.