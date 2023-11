Dublino, tre bambini accoltellati fuori da una scuola. Ferita anche una donna e l’aggressore

Dublino, 23 novembre 2023 – Questo pomeriggio fuori da una scuola nel centro di Dublino sono state accoltellate almeno cinque persone, due adulti e tre bambini. I feriti sono stati portati in ospedale, una donna e un bambino sono gravi. Lo comunica la polizia della capitale irlandese secondo cui si tratta di un “incidente grave”. In base a una prima ricostruzione dei media locali un uomo, poco dopo le 13.40 ora locale, ha aggredito diverse persone fuori da una scuola in Parnell Square East, non lontano dalla trafficata O'Connell Street.

Non è chiara la motivazione dell'assalto, ma la polizia al momento esclude il terrorismo. Secondo l'Irish Times, il principale sospettato dell'attacco con coltello è stato arrestato, aveva riportato ferite probabilmente auto inflitte.

Secondo una ricostruzione fatta dall'emittente irlandese Rte l’aggressore prima si sarebbe scagliato contro la donna, e poi contro i tre bambini. I passanti lo avrebbero fermato. Per gli investigatori si tratta di un episodio isolato, non collegato all’estremismo, ma resta da stabilire se sia stato di un raptus di uno squilibrato o dovuto a motivazioni personali.

Il ministro della Giustizia Helen McEntee ha commentato l'accaduto dicendosi "profondamente scioccata dallo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna oggi a Dublino". La McEntee ha rivolto i suoi pensieri alle persone ferite, soprattutto ai bambini, ai loro genitori e alle famiglie, in "questo momento estremamente difficile".

