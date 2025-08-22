Israele e Palestina, l’abbraccio delle madri al Meeting di Rimini: “Riconoscere l’umanità dell’altro spinge al cambiamento”

Rimini, 22 agosto 2025 – L’abbraccio sul palco del Meeting di Rimini vale più di ogni parola. Una madre israeliana e una madre palestinese accomunate dal dolore per la perdita di un figlio nel conflitto, trasformato in un cammino di riconciliazione. Stesso percorso e stessa convinzione: “I due popoli possono stare fianco a fianco. Non c’è un’altra strada”. Si è aperta così la 46esima edizione della kermesse di Comunione e Liberazione, con le testimonianze di due donne diventate costruttrici di pace nel conflitto israelo-palestinese: Layla al-Sheik, musulmana di Betlemme che ha perso nella seconda Intifada un figlio piccolo, Qusay, ed Elana Kaminka, israeliana e madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre 2023. Affiancate dalla religiosa comboniana eritrea Azezet Habtezghi Kidane nell’incontro ‘Madri per la pace’, Layla ed Elana hanno raccontato la loro storia.

L'abbraccio fra l’israeliana Elana Kaminka e la palestinese Layla al-Sheika sul palco del Meeting (Foto Meeting Rimini 2025)

Vivono a poco più di due chilometri di distanza, eppure in Israele faticano a incontrarsi. “La nostra vita – spiega Layla – è diventata ancora più complicata, la situazione economica è drammatica, i bambini non possono più andare a scuola. Il governo israeliano ha creato blocchi ancora più difficili da superare”. Per Elana “tutto quello che sta succedendo è spaventoso, ma in Medio Oriente bisognerà convivere. Il punto è quanti dei nostri figli dovranno morire prima che israeliani e palestinesi riescano a farlo”. Da dove cominciare per provare a costruire un percorso di pace? “Dalla considerazione che dall’altra parte – rispondono entrambe – c’è un altro essere umano che soffre e prova dolore. Questa connessione può generare un grande cambiamento, la disumanizzazione è uno dei pericoli più grandi”.

Ritrovare la dimensione umana è il punto di partenza. “Anche perché – osserva Elana – le generalizzazioni sono estremamente pericolose. Io ad esempio non commetto l’errore di dare la colpa a tutti i palestinesi per quello che è successo il 7 ottobre 2023”. A dirlo è una madre che quel giorno ha perso suo figlio. “Non aveva ancora 21 anni. Dopo la sua morte, ho pensato di aver perso tutto, poi mi sono detta che dovevo seguire le sue parole e i suoi valori per creare la pace”. Layla ha impiegato 16 anni per accogliere le ferite e il dolore della perdita di un figlio. “A una conferenza – ricorda – ho sentito israeliani parlare di come avevano perso i loro cari: era la prima volta che li vedevo come umani, ho visto le loro lacrime. Da li è partito tutto. Dal perdono ho trovato il coraggio per andare avanti”. L’impegno delle due donne continua. “Il governo israeliano – aggiunge Elana – ha dimostrato spesso mancanza di rispetto per la vita. E la vita nell’ebraismo è il valore più importante”. Intanto Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, condivide l’appello del Papa: “Il governo israeliano permetta il soccorso umanitario alla popolazione civile di Gaza e Hamas liberi gli ostaggi”.