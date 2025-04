A Tuvalu inaugurato il primo bancomat. Ecco quanto è costato installarlo in uno dei Paesi più remoti al mondo

Roma, 18 aprile 2025 – Da un paio di giorni è possibile prelevare anche in uno dei paesi più remoti al mondo. Tuvalu, Stato insulare polinesiano di (quasi) 12mila anime, ha inaugurato martedì il suo primo bancomat nel villaggio di Vaiaku, dove fino ad allora gli abitanti pagavano (e venivano pagati) solo in contanti.

La cerimonia di inaugurazione

Per festeggiare quello che rappresenta un vero e proprio momento storico per il Paese, il primo ministro Feleti Teo ha organizzato una cerimonia di inaugurazione con tanto di torta. Presenti anche il governatore generale, membri del parlamento, diplomatici e alcuni imprenditori. “Questo non è solo un momento importante, ma anche storico, poiché la nostra banca è pronta a entrare in una nuova era, non solo in termini di servizi, ma anche in termini di direzione strategica”, ha commentato Feleti Teo. Prima dell’installazione dei bancomat, gli abitanti di Tuvalu maneggiavano solo soldi in contanti. Gli stipendi, per esempio, erano erogati direttamente dalle banche, dove i lavoratori si mettevano i fila e aspettavano di ricevere il gruzzolo di banconote.

Il primo ministro di Tuvalo, Feleti Teo, che celebra l'installazione del primo Atm del Paese (Facebook, Tuvalo Government Media)

Un investimento da tre milioni di dollari

Il progetto è iniziato nel 2021 e sono stati investiti più di 3 milioni di dollari per portarlo a termine. “Per tantissimo tempo siamo stati confinati in uno spazio analogico, questo poteva essere solo un sogno per noi – ha affermato il direttore generale della banca di Tuvalu in un’intervista del Guardian –. Le installazioni non sono state economiche, ma con il sostegno del governo e la pura determinazione siamo stati in grado di implementare questo servizio per la nostra gente”.

Per ora, solo le carte prepagate possono essere utilizzate nei bancomat, ma ancora per poco: la National Bank of Tuvalu sta già provvedendo al lancio di carte di debito e di credito Visa. In più, per un po’ il servizio sarà totalmente gratuito, o almeno “fino a quando la gente non ci prende la mano”.