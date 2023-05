L’ultima bravata di Hasbulla, il nano ‘star’ di Tik Tok. Corse in auto al matrimonio

Londra, 9 maggio 2023 – Una bravata al matrimonio di amici che poteva finire male. La star di Tik Tok Hasbulla Magomedov è stato trattenuto dalla polizia per guida pericolosa. La storia ha fatto il giro del web, dopo che il 20enne russo, noto proprio per le sue spavalderie, ha pubblicamente chiesto scusa sui social. Vent’anni, 101 centimetri di altezza, Hasbulla è affetto da nanismo, sindrome che gli conferisce l’aspetto da bambino.

Lo scorso finesettimana Hasbulla, che è anche ambassador per Ultimate Fighting Championship, organizzazione statunitense di arti marziali, sarebbe stato ripreso con amici mentre sfrecciava per le strade di Makhachkala, nella capitale del Daghestan, in Russia, dove è nato. Lo racconta il Daily Mail. Il ragazzo non era alla guida ma è stato visto in piedi all’interno dell’auto. Il gruppo avrebbe addirittura bloccato l’autostrada per ‘esibirsi’ in sgommate e derapate.

Il ministero dell’Interno del Daghestan ha pubblicato un filmato in cui si vede il 20enne insieme agli amici dentro stazione della polizia. Poco dopo l’influencer ha fatto ammenda sui social.

“Abbiamo deciso di esagerare un po'... non accadrà più, ci scusiamo”, ha detto Hasbulla, precisando che “non era la mia macchina e non ero io al volante”. “Abbiamo giocato e ne abbiamo dovuto rispondere".

Il “divertimento sfrenato ai matrimoni in stile Daghestan, è famoso ben oltre i confini della repubblica”, si legge in una dichiarazione del ministro, citata sempre dal Mail Online. “In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare: bloccare le strade, sgommare e andare a sbattere con l’auto, che in realtà non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”.

Hasbulla è noto al pubblico social da quando, nel 2020, ha cominciato a postare le sue ‘avventure’, diventate presto virali. Nei video più visti, Habsulla guida in braccio a un suo amico, o partecipa a risse con persone che sono il doppio di lui. In tre anni ha raggiunto il tetto di 9 milioni di follower.