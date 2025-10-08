7 ottobre "Ferita per tutti"

"Una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico contro inermi cittadini israeliani. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Sergio Mattarella ricorda il 7 Ottobre 2023, quando per mano di Hamas furono sterminate in Israele 1.200 persone. Lo fa con un messaggio in cui dice che "la condanna per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele, che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, non attenua l’orrore e condanna per la raccapricciante violenza consumata quel giorno da Hamas".

MATTARELLA E MELONIIl Presidente della Repubblica sottolinea poi che i sentimenti che suscita la tragedia di Gaza "non possono confluire nell’ignobile antisemitismo che nel secolo scorso ha toccato punte di mostruosa atrocità" e spera nella "liberazione di tutti gli ostaggi" e "in un esito positivo dei tentativi di pace". Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di una delle pagine più buie della storia: "La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza". Quanto al piano di Trump per la pace, secondo la premier, "abbiamo tutti il dovere di fare il possibile affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo". Dal canto suo, la segretaria del Pd Elly Schlein , asserisce che "l’unico vero antidoto alla violenza sta nel raggiungimento di un accordo sulla tregua e nel riconoscere pienamente uno Stato palestinese che possa vivere, finalmente libero dall’occupazione, accanto allo Stato di Israele, in una condizione di pace e sicurezza per i due Stati".

LA COMMEMORAZIONE IN ISRAELEIn Israele a due anni dall’attacco una commemorazione ufficiale è prevista per il 16 ottobre, dopo le festività di Sukkot in corso. Decine di familiari e amici delle vittime del festival musicale Nova hanno nel frattempo acceso candele e osservato un minuto di silenzio sul luogo dell’attacco nel sud del paese, dove Hamas ha ucciso più di 370 persone e ne ha sequestrate decine. Nella data che ricorda la catastrofe della sua vita, Yarden Bibas, il papà dei due bambini dai capelli rossi uccisi a Gaza, ha rilasciato una straziante intervista al più letto quotidiano israeliano. Ripercorre la perdita della sua famiglia: la moglie, i figli di 9 mesi, e tre anni. Rapiti dalla jihad islamica palestinese il 7 ottobre 2023 dalla casa dove abitavano nel kibbutz di Nir Oz, al confine con la Striscia. Lui stesso è rimasto in ostaggio per quindici mesi. "Prima che i terroristi mi trascinassero fuori, ho baciato Shiri, Kfir e Ariel – ha confidato –. avessi saputo che era l’ultima volta, li avrei baciati ancora". E sempre in Israele, davanti alle case di diversi ministri del governo, a partire dalle 6.29 del mattino – l’ora in cui è iniziato il massacro –, si sono tenute proteste da parte dei familiari degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Un’altra cerimonia si è tenuta nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv. Ieri sera erano trentamila le persone riunite.

LE REAZIONI NEL MONDOIl segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito il sostegno degli Usa al "diritto di Israele ad esistere, a difendersi e a garantire la sicurezza del proprio popolo" . A New York si sono svolti eventi commemorativi mentre gruppi Pro-Pal hanno manifestato in diverse città americane. Dalla Germania il cancelliere, Friedrich Merz, si dice preoccupato per l’ondata di antisemitismo crescente, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato un post sui social media: "Ribadisco l’appello della Francia: gli ostaggi devono essere liberati e il cessate-il-fuoco deve avvenire senza indugi". Oltremanica il premier britannico, Keir Starmer, ha definito "irrispettose" le proteste filo-palestinesi organizzate in Gran Bretagna proprio il 7 ottobre.