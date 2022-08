Voto 25 settembre, SI: possibile l'accordo con il Pd ma estenderlo al M5S. No dei dem

Roma, 6 agosto 2022 - Elezioni 25 settembre e alleanze: dall'assemblea di Sinistra italiana un'apertura e una richiesta: possibile l'accordo con il Pd ma lavorare per estenderlo al M5S . Un altro tassello per l'alleanza, dopo il via libera dato ieri dai Verdi .

L'incontro tra Letta, Fratoianni e Bonelli

È previsto per il pomeriggio un incontro fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il segretario di Si, Nicola Fratoiann i e il co-portavce dei Verdi, Angelo Bonelli . Il vertice, in programma per ieri, era stato poi rimandato a oggi. Sul tavolo il tema delle alleanze. L’incontro è previsto per le 15 al Nazareno.

Il mandato al segretario

“L’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana dà mandato al segretario nazionale e alla segreteria di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito Democratico sui collegi uninominali, tale da contrastare con la massima efficacia possibile la forza elettorale della coalizione di destra”, si legge. Inoltre, “di lavorare perché tale accordo sia esteso anche al M5S , e porti alla candidatura di importanti personalità del mondo del lavoro, della cultura, dell’associazionismo e dei movimenti democratici, progressisti ed ecologisti”.

La replica del Pd

Il Partito democratico accoglie “con soddisfazione” e “apprezzamento la decisione di oggi dall’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana” ma “al contempo” conferma “l’indisponibilità a riaprire la discussione sul perimetro delle alleanze già decise”. No, dunque, alla richiesta del partito di Nicola Fratoianni di estendere al Movimento 5 stelle un eventuale accordo con i dem.

I Verdi

Prosegue il documento-manifesto con la richiesta di "confermare l’ alleanza con Europa Verde-Verdi e di concludere con la massima celerità i passaggi necessari a trasformarla in una lista elettorale comune; di garantire in questo contesto alla lista e al nostro Partito totale autonomia in termini di programma, lista e prospettiva politica”.

Disarmo e giustizia sociale

Ed ancora di “presentare una proposta programmatica che parta dalla difesa e attuazione della Costituzione e abbia al centro la lotta per la giustizia sociale ed ambientale, a partire dalla lotta ai cambiamenti climatici; dal contrasto all’energia fossile a vantaggio di quella rinnovabile; dalla dignità, stabilità e giusta remunerazione del lavoro; dal rilancio del ruolo economico dello Stato; dall’estensione del welfare, compreso il reddito di cittadinanza; dall’investimento in scuola, sanità e trasporti pubblici e gratuiti; dai diritti civili, con il riconoscimento di pieni diritti per le persone lgbtqia+ e con il rilancio di una proposta di legge che garantisca l’uguaglianza e la pari dignità familiare, dalla legalizzazione di cannabis e eutanasia, dalla promozione dell’uguaglianza di genere; dall’impegno per la pace, il disarmo e il taglio della spesa militare”.