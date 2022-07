Vertice del centrodestra, c'è l'accordo: "Chi prende più voti indica il premier"

Roma, 27 luglio 2022 - Vertice del centrodestra alla Camera. Sul tavolo leadership e candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Pare che si vada verso un'intesa sul fronte della premiership: chi prende più voti indica il presidente del Consiglio, come richiesto da Fratelli d'Italia. Sarà inoltre valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola. Infine, si tratta sui criteri di divisione dei collegi uninominali "in un clima sereno", viene riferito.

Nella Sala Salvadori presso il gruppo della Lega a Montecitorio sono seduti attorno allo stesso tavolo Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI), Silvio Berlusconi e Antonio Tajani (FI), Antonio De Poli (Udc), Maurizio Lupi (Nci) e Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia. Per Fdi c'è anche Ignazio La Russa e per la Lega Roberto Calderoli. Per la prima volta dopo anni il summit si tiene in una sede istituzionale e non in una delle residenze di Berlusconi tra Roma, Milano e la Sardegna.

"Decidono gli italiani, decidono liberamente i cittadini il 25 settembre: chi prende un voto in più" esprimerà la premiership, ha confermato il leader della Lega, Matteo Salvini al Tg5, nel giorno del primo vertice dei leader del centrodestra per la definizione delle regole in vista del voto. "La squadra sarà compatta", assicura Salvini, che indica in "lavoro, tasse e sicurezza" i capisaldi del programma.

Intanto porte scorrevoli in Forza Italia: lascia la deputata Rossella Sessa (l'uscita numero 7 dallo stop al governo Draghi) e entra la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

